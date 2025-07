Tuy : L’artiste KCL dévoile son tout premier album « Apparitions »

Houndé, 13 juillet 2025 (AIB) – L’artiste KCL, de son nom à l’état civil Kaboré Caleb, a organisé une conférence de presse le samedi 12 juillet 2025 à Houndé pour présenter son tout premier album intitulé « Apparitions ». L’œuvre du jeune talent, évoluant dans le style afropop, est composée de douze titres abordant des thématiques variées.

En présence de journalistes, de mélomanes, de proches et de soutiens, l’artiste KCL a expliqué que son album est le fruit de trois années de travail artistique, en collaboration avec plusieurs ingénieurs du son. Les douze chansons qui composent l’album explorent des thèmes tels que la situation sécuritaire (avec un hommage aux Forces de défense et de sécurité – FDS), l’amour, l’aventure, ainsi que son propre parcours d’artiste.

« Cet album représente beaucoup pour moi. Il y a trois ans, je n’aurais même pas pu parler d’un projet d’album. Aujourd’hui, réussir à sortir un album de douze titres et organiser une conférence de presse, c’est une véritable fierté. C’est aussi un message d’espoir pour tous ceux qui craignaient que l’aventure s’arrête de façon prématurée », a-t-il déclaré.

L’album est disponible sur clé USB, au prix de 10 000 FCFA. Le titre phare « Zéro à mille » est déjà accessible sur les plateformes musicales telles que YouTube, X (Twitter), Spotify et Amazon Music.

KCL a également annoncé que des tournées de présentation sont prévues dans d’autres communes de la province du Tuy, ainsi qu’au niveau national.

Il a remercié son équipe technique, ses proches ainsi que les soutiens qui l’ont accompagné dans ce projet musical.

Le public a eu droit à une écoute exclusive de quelques titres, notamment « Zéro à mille », « Engager », « Vie de star » et « Iron Bibi ».

Âgé d’une vingtaine d’années, Caleb Kaboré, élève en deuxième année de formation professionnelle, évolue dans la musique depuis maintenant huit ans. Avec son album « Apparitions », le jeune talent nourrit l’ambition de faire de sa passion une véritable carrière professionnelle.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata