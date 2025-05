Tuy : La révolution burkinabè expliquée aux élèves

Houndé, 5 mai 2025 (AIB) – Le chargé de mission à la présidence du Faso pour la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré, a organisé le vendredi 2 mai 2025 à Houndé, une séance d’échange avec les élèves de la province du Tuy sur la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso.

Le lieutenant-colonel Lassané Porgo, commandant de la 2e région militaire, a animé la conférence devant un public scolaire nombreux. Il a expliqué la vision des autorités burkinabè, axée sur la souveraineté nationale, l’unité, la justice sociale, la discipline et la résistance à l’impérialisme.

Il a insisté sur l’importance de l’engagement de la jeunesse dans cette dynamique révolutionnaire, en appelant à la vigilance face à la désinformation. Selon lui, chaque élève doit jouer sa partition pour un Burkina Faso souverain, solidaire et prospère.

Les élèves ont activement participé aux échanges, posant des questions et partageant leurs préoccupations. Des initiatives présidentielles dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et des transports leur ont également été présentées.

À la fin de la rencontre, Omar Traoré s’est dit satisfait de la qualité des échanges et de l’écoute attentive des jeunes. Il espère que ces élèves deviendront des relais dans la sensibilisation de leurs camarades.

A l’issue des échanges, Abdoul Dao, élève au lycée Le Flambeau, et Nadine Ouédraogo, du lycée provincial du Tuy, se sont engagés à porter les valeurs de la révolution burkinabè au sein de leur génération.

Agence d’information du Burkina

BEB/MZ/ata