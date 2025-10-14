Tuy : La population assainit le CMA de Houndé dans le cadre des JEPPC 2025

Houndé, 12 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la population, sous l’impulsion du haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a effectué, le samedi 11 octobre 2025, une opération de salubrité au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Houndé.

À la faveur de la 2ᵉ phase des JEPPC, les habitants se sont fortement mobilisés pour donner un nouveau visage au CMA de Houndé.

Présidée par le haut-commissaire de la province du Tuy, représenté par le secrétaire général de la province (SGP), Dieudonné Zeida, l’activité a rassemblé les autorités locales, les communautés religieuses, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les jeunes, les femmes, les acteurs de la veille citoyenne ainsi que les agents de santé.

Dès les premières heures de la matinée, les participants, munis de dabas, de machettes, de râteaux et de balais, ont pris d’assaut la cour du centre médical.

Les hommes ont désherbé les lieux, notamment les abords des bâtiments, et évacué les ordures à l’aide de tricycles, tandis que les femmes ont nettoyé la maternité à coups de dabas, de balais et de râteaux.

La coordinatrice provinciale des femmes, Aminata Lamien, a salué la mobilisation des femmes avant de déclarer :

« Nous avons choisi de désherber derrière les salles de la maternité pour éloigner les moustiques et protéger les mamans ainsi que leurs bébés. »

Le SGP, Dieudonné Zeida, a également salué la forte mobilisation de la population qui, selon lui, témoigne de son engagement citoyen à accompagner les initiatives des plus hautes autorités. Il a invité les habitants à poursuivre la dynamique, tout en annonçant d’autres opérations de salubrité dans les jours à venir.

Le médecin-chef du district sanitaire de Houndé, Dr Youssouf Ouédraogo, a pour sa part remercié les autorités pour le choix porté sur le CMA de Houndé pour cette action citoyenne.

Selon lui, cette initiative contribuera à créer un cadre propre et sécurisé pour la prise en charge des malades. Il a saisi l’occasion pour exhorter la population à s’approprier les bonnes pratiques d’hygiène, notamment en identifiant et en détruisant les gîtes larvaires afin de réduire la prolifération des moustiques.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata