Tuy : La Journée du 15-Mai célébrée à Houndé

Houndé, 16 mai 2025, (AIB)- Le Conseil communal des chefs coutumiers de Houndé a célébré le jeudi 15 mai 2025, la deuxième édition de la Journée des coutumes et traditions à Houndé dans la province du Tuy.

La célébration a rassemblé autorités locales, chefs coutumiers, anciens, jeunes, hommes et femmes devant le Centre populaire de Loisirs (CPL) de Houndé. La cérémonie a été marquée par des prestations de troupes traditionnelles venues des villages de la commune tels que les masques en feuilles de Siéni, les Homboba de Koré, Lamba Yoro de Dohoun, les pileuses de Bouahoun, etc. La célébration a par ailleurs, servi de cadre pour faire une sensibilisation sur le thème de la journée à savoir :<<Rôle et importance des chefs coutumiers pour le rétablissement de l’ordre et la discipline dans notre société >>. Cette communication a été assurée par l’ancien maire, Yazon Boué. Pour le président du comité d’organisation de cette 2e édition, Nazi Bani, l’objectif visé est d’arriver à restaurer les valeurs d’antan pour un développement durable de Houndé et partant du Burkina Faso. D’où selon M. Bani l’implication des communautés soeurs vivant à Houndé dans cette célébration.

Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda a salué les organisateurs de cette célébration à Houndé. Pour lui, cette journée constitue une occasion de renouer avec nos racines et de célébrer la diversité culturelle qui fonde notre vivre-ensemble>> a-t-il indiqué. Et de poursuivre << Elle nous rappelle que nos traditions sont des sources d’inspiration, de sagesse et de cohésion >> .

La célébration a également fait un point d’honneur à la gastronomie locale. Un espace dédié à la dégustation a permis aux participants de savourer des mets traditionnels bwaba.

En rappel, plus tôt dans la matinée, les chefs coutumiers ont adoré les fétiches pour prier et demander aux manes des ancêtres le retour de la paix et le mieux-vivre.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata