Tuy : HGO et Corica Mining Services offrent du matériel d’une valeur de 20 millions FCFA au Haut-Commissariat

Houndé, 4 déc. 2025 (AIB)-La mine Houndé Gold Operation (HGO) et son partenaire Corica Mining Services ont remis, le jeudi 4 décembre 2025 à Houndé, un lot de matériel mobilier et informatique d’une valeur de 20 millions FCFA au profit du Haut-Commissariat.

L’ambiance était empreinte d’émotion au Haut-Commissariat qui a reçu un important lot de matériel composé notamment de salons, de chaises, de bureaux, d’armoires, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuses, de vidéoprojecteurs, de régulateurs de tension et de climatiseurs. D’une valeur de 20 millions FCFA, le matériel a été réceptionné par le Haut-commissaire Issiaka Segda, en présence des directeurs et chefs de service, des leaders religieux et coutumiers ainsi que des membres de la veille citoyenne.

En recevant le don, le Haut-commissaire Issiaka Segda a exprimé sa joie et sa fierté. Il a expliqué que le matériel du Haut-Commissariat était devenu vétuste, ce qui a motivé une requête auprès de la mine Houndé Gold Operation. Selon lui, ce matériel va renforcer les capacités opérationnelles des services, motiver les agents et améliorer le cadre de travail. Il a adressé ses remerciements à HGO et à Corica Mining Services.

Le représentant du directeur général de Corica Mining Services, Aboubacar Eric Siéba, a indiqué que cette remise s’inscrit dans la responsabilité sociétale de l’entreprise. Il a précisé que l’objectif est d’offrir un cadre de travail plus fonctionnel et d’améliorer les conditions de service du Haut-Commissariat. Il a souhaité un bon usage du matériel. M. Siéba a également salué la politique sociale d’Endeavour Mining, qu’il a jugée inspirante pour les partenaires engagés aux côtés des populations.

Le représentant du directeur général de HGO, Nassé Ouédraogo, a rappelé que cette remise répond à une requête formulée par l’autorité locale. Il a souligné que Corica Mining Services a accepté d’accompagner HGO dans cette action. Selon lui, ce geste s’inscrit dans les initiatives de développement durable et participe au respect du partenariat liant les deux entreprises en matière de responsabilité sociétale. Il a affirmé la satisfaction de HGO de contribuer à l’amélioration des conditions de travail du Haut-Commissariat.

Corica Mining Services est une entreprise engagée dans les services miniers (excavation, transport de minerais et forages miniers) au Burkina Faso depuis 2015. Son partenariat avec HGO a débuté en 2016 dans la province du Tuy, où elle intervient dans plusieurs activités.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata