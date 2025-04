Tuy / Enseignement secondaire : Le nouveau directeur provincial, Seydou Traoré, s’engage à poursuivre les chantiers et à capitaliser les acquis

Houndé, 14 avril 2025 (AIB) – Le nouveau directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Tuy (DPESFPT), Seydou Traoré, a pris fonction le samedi 12 avril 2025 à Houndé. À cette occasion, il a exprimé son engagement à poursuivre les chantiers en cours, à valoriser les acquis et à initier de nouveaux projets au profit du système éducatif de la province.

« La confiance ayant été placée en moi, je m’engage à poursuivre les chantiers en cours, à capitaliser les acquis et à ouvrir d’autres chantiers au profit de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique dans le Tuy », a déclaré M. Traoré lors de la cérémonie de passation.

Il a remercié les autorités éducatives et sa hiérarchie pour la confiance renouvelée, avant de saluer le travail accompli par son prédécesseur. Il a également formulé des vœux de réussite pour ce dernier. Pour mener à bien sa mission, le nouveau DPESFPT a sollicité l’accompagnement de l’ensemble des acteurs du secteur éducatif.

Après quatre années passées à la tête de la direction provinciale, Hâté Sankara a, pour sa part, exprimé sa gratitude à Dieu pour lui avoir permis d’accomplir sa mission en bonne santé et dans un climat de collaboration harmonieuse avec les agents, collègues et autorités provinciales.

Dressant le bilan de son mandat, il a notamment évoqué la réouverture de plusieurs établissements fermés pour cause d’insécurité, la première place obtenue par la province au BEPC et au BAC session 2024 au niveau régional, l’érection de plusieurs CEG en lycées, ainsi que la construction du siège de la direction provinciale. Il a souhaité plein succès à son successeur et appelé la communauté éducative à lui apporter son soutien.

Au nom du personnel de la DPESFPT/Tuy, Lamissa Bayé a formulé des bénédictions pour le directeur sortant, implorant la protection des ancêtres de Houndé, et rassuré le nouveau directeur de l’appui constant de toute la communauté éducative.

La cérémonie de passation a été présidée par le secrétaire général de la province du Tuy, Dieudonné Zeida, en présence du directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique des Hauts-Bassins, Tanga Ouédraogo.

Pour rappel, Seydou Traoré est inspecteur de l’enseignement secondaire. Avant sa nomination par le Conseil des ministres en date du 3 avril 2025, il occupait le poste de directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Kénédougou, fonction qu’il a assumée pendant six ans.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata