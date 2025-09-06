BURKINA-TUY-SANTÉ-PALUDISME-PLAIDOYER-VACCIN

Tuy/District sanitaire de Houndé : plaidoyer pour la vaccination des enfants contre le paludisme

Houndé, 5 sept. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Houndé a organisé, le mercredi 3 septembre 2025, une rencontre de plaidoyer en faveur de l’introduction du vaccin contre le paludisme (VAP) dans le district. La rencontre a rassemblé les autorités administratives, coutumières et religieuses, des hommes de médias, des blogueurs ainsi que des organisations de la société civile (OSC).

Le vaccin contre le paludisme a débuté le 14 août 2025 dans le district sanitaire de Houndé. L’équipe cadre du district a échangé, ce 3 septembre, avec les autorités administratives et les leaders communautaires afin de solliciter leur accompagnement pour une introduction réussie du vaccin dans la vaccination de routine.

Au cours des échanges, les participants ont été entretenus sur le contexte et la justification de l’introduction du vaccin antipaludique, les cibles, les stratégies de vaccination ainsi que les attentes vis-à-vis des leaders communautaires.

Dans sa présentation, le responsable de la prévention par les vaccinations, Bamory Dao, a souligné que le nombre de cas et de décès liés au paludisme reste toujours élevé chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso. Dans la province du Tuy, a-t-il indiqué, la situation en 2024 faisait état de 202 390 cas dont 69 079 cas graves et 26 décès enregistrés chez les enfants de moins de cinq ans. Selon lui, la vaccination concerne les enfants nés en 2025 et âgés de cinq mois. Ces derniers doivent recevoir un total de quatre doses, dont trois primaires (au 5ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ mois) et une quatrième huit mois après la troisième. « Les enfants vaccinés doivent continuer à appliquer les mesures préventives comme dormir sous des moustiquaires imprégnées », a-t-il soutenu.

M. Dao a en outre exhorté les leaders communautaires à sensibiliser les populations et les parents afin qu’ils fassent vacciner leurs enfants contre le paludisme.

Le médecin-chef du district (MCD) de Houndé, Dr Youssouf Ouédraogo, a assuré que le vaccin présente une efficacité de près de 63 %. Il a ajouté que combiné aux autres mesures de prévention, comme la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, l’utilisation des moustiquaires imprégnées et la destruction des gîtes larvaires, le vaccin pourrait porter la protection des enfants autour de 75 %. « Ce n’est pas parce qu’on est vacciné qu’on doit abandonner les autres mesures de prévention. Les actions doivent être couplées pour une lutte efficace contre le paludisme », a-t-il conseillé.

Pour sa part, le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, qui a présidé la rencontre, a invité les participants à accompagner la dynamique de l’introduction du vaccin antipaludique afin d’atteindre les résultats escomptés.

