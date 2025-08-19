Tuy/Dankari : quatre enfants perdent la vie dans l’effondrement d’une maison

Houndé, 19 août 2025 (AIB)-Une maison s’est effondrée dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025, causant la mort de quatre enfants d’une même famille à Dankari, un village de la commune de Houndé, a appris l’AIB de source sécuritaire.

Selon les informations reçues, la maison, située dans un hameau de culture, s’est effondrée sur ses occupants, notamment une mère et ses quatre enfants. Malheureusement, les quatre enfants, âgés de 4 mois à 13 ans, ont perdu la vie dans le drame.

La mère, blessée, aurait la vie hors de danger.

La Police nationale de Houndé s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et une enquête a été ouverte.

Agence d’Information du Burkina