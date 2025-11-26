Tuy / Coupe de la Révélation : Avenir FC de Houndé survole la compétition

Houndé, 24 nov. 2025 (AIB)-La 5e édition de la Coupe de la Révélation, organisée par la direction provinciale des Sports et des Loisirs du Tuy, a connu son apothéose le dimanche 23 novembre 2025 au stade Kiéni de Houndé. Avenir FC de Houndé a dominé la compétition en remportant les deux finales dans les catégories U15 et U17.

La Coupe de la Révélation vise à promouvoir la relève du football dans la province du Tuy. La 5e édition a enregistré douze équipes, dont six en U15 et six en U17. Dans la finale des plus âgés, Avenir FC s’est imposé face à Nakoun FC aux tirs au but (4–1). Chez les plus jeunes, le club a également pris le dessus en battant Coton FC par 1–0, après un match âprement disputé.

Toutes les équipes participantes ont été récompensées. Les vainqueurs ont reçu un trophée, une enveloppe financière, un jeu de maillots et deux ballons. Les finalistes ont bénéficié d’une enveloppe, d’un jeu de maillots et de deux ballons.

Pour le directeur provincial des Sports et des Loisirs du Tuy, Ousseni Pagbelem, cette compétition, instaurée depuis 2021, vise à maintenir vive la flamme sportive chez les enfants de Houndé.

Il a ajouté que l’ambition est d’évoluer vers les « Jeux de la Révélation », une compétition pluridisciplinaire regroupant toutes les disciplines sportives pratiquées à Houndé.

M. Pagbelem a sollicité l’accompagnement des bonnes volontés afin de concrétiser ce projet. Il a également précisé que cette compétition dédiée à la jeunesse s’inscrit dans la dynamique de l’initiative présidentielle pour la relève sportive.

« La Coupe de la Révélation constitue aussi une source de motivation pour les encadreurs bénévoles », a-t-il ajouté.

Le président de la délégation spéciale de Houndé, Souleymane Dianda, parrain de l’édition, a félicité la direction provinciale pour l’opportunité offerte aux enfants de s’exprimer et de révéler les talents locaux. Il a assuré sa disponibilité à soutenir les prochaines éditions.

Lancée le 29 août 2025, cette édition s’est déroulée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata