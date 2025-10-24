Tuy/Coupe de la fraternité de Founzan: Les fonctionnaires s’adjugent le trophée de la 3e édition

Houndé, 19 oct. 2025 (AIB)–La finale de la 3e édition de la Coupe de la fraternité s’est disputée le samedi 18 octobre 2025 à Founzan, dans la province du Tuy. L’équipe des fonctionnaires de Founzan a remporté la rencontre sur le score de 1 à 0 face à celle de Pang Ya Wendé du secteur 4.

Placée sous le thème « Le sport, facteur de bien-être, de cohésion sociale et de vivre-ensemble », cette 3e édition, débutée en septembre, a connu son apothéose sur la place de la gare routière de Founzan.

Devant un public nombreux, l’équipe de l’Association sportive des fonctionnaires de Founzan et celle de Pang Ya Wendé du secteur 4 ont offert un match disputé et plein de suspense.

L’unique but de la rencontre, jouée en deux mi-temps de 25 minutes, est intervenu à la 5e minute, permettant aux fonctionnaires de conserver leur titre et de confirmer leur suprématie dans la compétition.

Les vainqueurs repartent avec le trophée, la somme de 100 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

L’équipe de Pang Ya Wendé, finaliste malheureuse, empoche 75 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

La troisième place revient à l’équipe de Kovio, récompensée par 50 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon, tandis que FC Élite, classée 4e, reçoit 25 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

Les 24 autres équipes participantes ont chacune reçu un ballon en guise d’encouragement.

Le président de la jeunesse communale de Founzan, Martin Sampoé, a salué la participation massive des jeunes et a exprimé sa gratitude aux autorités locales et au parrain, dont le soutien matériel et financier a rendu possible la compétition.

Il a également félicité le comité d’organisation pour la qualité du travail accompli.

Le parrain, Pehoun François Daourou, s’est dit honoré d’avoir accompagné cette édition et a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les initiatives de la jeunesse de Founzan.

À l’occasion, il a offert 5 sacs de riz de 25 kg et 5 bidons d’huile de 3 litres aux veuves des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés dans la commune.

Présidant la cérémonie, le président de la délégation spéciale communale, Wahabo Kaboré, a salué la forte mobilisation de la population, symbole d’attachement aux valeurs de fraternité et de cohésion sociale. Il a réitéré l’engagement de la délégation spéciale à soutenir toutes les initiatives similaires.

Le clou de la soirée a été un concert animé à l’auberge communale par l’artiste PRIVAT, pour magnifier la fraternité et la cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

BEB/bak