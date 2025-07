Tuy/Boni : Un accident de circulation cause 2 morts et 18 blessés (Sapeurs- pompiers)

Ouagadougou, 9 juil. 2025 (AIB) – Une collision entre un car et un véhicule de transport de marchandises survenue mercredi, dans la localité de Boni dans la province du Tuy, a couté la vie à 2 personnes et fait 18 blessés dont 3 dans un état grave, a-t-on appris de la Sixième compagnie d’incendie et de secours, depuis le lieu du drame.

La Brigade nationale de sapeurs-pompiers saisit l’occasion pour inviter les usagers de la route au respect strict des règles qui régissent en la matière.

Agence d’information du Burkina