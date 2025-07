BURKINA-TUY-BACCALAURÉAT-RÉSULTATS

Tuy/Bac 2025 : un taux de réussite 40, 74 % au premier tour

Houndé, 4 juil. 2025 (AIB)- Sur 1183 candidats présents, la province du Tuy a enregistré 482 admis (242 garçons et 240 filles) au terme des épreuves du premier tour du baccalauréat 2025 soit un taux de réussite de 40,74 % toutes séries confondues.

La province du Tuy, , a enregistré 482 admis (242 garçons et 240 filles) soit un taux de réussite de 40, 74% au premier tour du Baccalauréat 2025 toutes séries confondues (A et D) d’après les statistiques de la direction provinciale en charge de l’enseignement secondaire.

Parmi les admis on compte 310 candidats en série A et 174 en série D.

364 candidats (184 garçons et 180 filles) dont 146 en série A et 218 en série D sont autorisés à prendre part aux épreuves du second tour qui débuteront le lundi 7 juillet prochain.

Agence d’Information du Burkina

