BURKINA-TUY-SANTÉ-GESTION-ÉPIDÉMIES

Tuy/1re session ordinaire du CPGE : La situation épidémiologique de la province au menu des échanges

Houndé, 6 sept. 2025 (AIB)-Le Comité provincial de gestion des épidémies (CPGE) du Tuy a tenu, le mercredi 3 septembre 2025, sa première session ordinaire de l’année sous la présidence du haut-commissaire, Issiaka Segda.

Les membres du CPGE ont échangé sur la situation épidémiologique de la province, à la faveur de cette session. Le bilan, couvrant la période allant de la semaine 1 à la semaine 26, montre que la plupart des maladies à potentiel épidémique ont été notifiées. Il s’agit notamment de la rougeole, de la méningite, de la dengue, du paludisme et du chikungunya. Au cours de la même période, trois événements sanitaires inhabituels ont également été enregistrés : un accident de la circulation ayant causé 4 morts et 17 blessés, un éboulement sur un site aurifère ayant occasionné 3 décès, ainsi que des cas de malformations congénitales.

Le responsable du Centre d’information sanitaire et de la surveillance épidémiologique (CISSE), Wendpouré Ouédraogo, a indiqué que plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre de la surveillance, parmi lesquelles la prise en charge des cas, le renforcement de la lutte anti-vectorielle, l’organisation de journées de salubrité, le suivi de la notification et des investigations, les prélèvements, ainsi que la supervision des acteurs chargés de la surveillance.

De son côté, le médecin-chef du district (MCD) de Houndé, Youssouf Ouédraogo, a estimé que la surveillance épidémiologique se porte bien dans la province du Tuy. « La plupart des maladies à potentiel épidémique ont été notifiées et nous avons aussi identifié des événements inhabituels. Cela montre que la surveillance est effective au niveau du district », a-t-il expliqué. Toutefois, il a reconnu que, malgré des avancées significatives, des défis restent à relever pour tendre vers l’excellence.

Le MCD a remercié le personnel du district pour son engagement et la population pour son accompagnement.

Pour sa part, le haut-commissaire Issiaka Segda a salué les efforts remarquables de l’équipe cadre ainsi que l’ensemble des agents de santé du district. Il les a encouragés à redoubler d’ardeur pour continuer à améliorer les indicateurs de santé de la province.

Cette session s’est tenue avec le soutien financier de la Croix-Rouge Burkina.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata