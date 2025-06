Traditionnelle montée des couleurs : le président du CSC invite ses collaborateurs à toujours cultiver un comportement de rigueur et d’engagement

Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a présidé, ce 2 juin 2025 à Ouagadougou, premier lundi du mois, la cérémonie de montée des couleurs nationales, un moment d’unité et de célébration des valeurs républicaines. A cette occasion patriotique solennelle, les membres du Collège des conseillers et le personnel administratif ont chanté en chœur l’hymne nationale pendant que le drapeau national était hissé.

A l’issue du cérémonial, le président de l’instance de régulation a saisi l’occasion pour revenir sur les acquis du mois écoulé, présenter les perspectives pour celui qui commence et formuler des vœux. Dans son intervention, il a salué l’ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu durant le mois passé. « Nous avons réalisé beaucoup d’activités, notamment, sur le plan de la régulation. Plusieurs décisions ont été prises, de même que l’organisation d’atelier de formation ou la participation à des émissions de sensibilisation », a-t-il affirmé.

Evoquant la situation des délégations régionales du CSC, le président Ouédraogo a estimé que le changement opéré à la tête de la Délégation régionale de l’Ouest (DRO) répond à un souci de dynamisation de cette entité. Pour ce qui est de la délégation régionale de l’Est (DRE), il a salué l’excellent travail qui y est fait et félicité le DRE pour son esprit d’initiative. Néanmoins a-t-il estimé, il reste un grand défi à relever, à savoir, le besoin en personnel et en équipement qu’il faut combler. Pour conclure, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a invité ses collaborateurs à toujours cultiver un comportement de rigueur et d’engagement dans l’exécution de leurs missions au quotidien.

DCRP/CSC