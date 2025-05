Tournée du ministre de la Communication dans les médias privés : Le chef du département de la Communication salue l’adaptation et le professionnalisme des acteurs

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a effectué une série de visites dans trois structures médiatiques privées à Ouagadougou, ce lundi 26 mai 2025. Il s’agit de la chaîne de télévision BF1, du web TV C360 et du média en ligne Faso7. Accompagné de ses proches collaborateurs, le chef du département en charge de la Communication a été accueilli par les premiers responsables des médias visités. L’objectif de cette démarche est de galvaniser les équipes et réaffirmer le soutien du Gouvernement au secteur de l’information. À chaque étape de la visite, le Ministre Pingdwendé a tenu à encourager, écouter et galvaniser les professionnels de ces médias qui exercent dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment en matière de traitement de l’information, de sécurité et d’éthique journalistique.

«C’est pour joindre l’acte à la parole que j’ai voulu ce matin sortir sur le terrain, aller dans les rédactions pour encourager l’ensemble des acteurs qui font un travail extraordinaire. Je voudrais leur dire que nous sommes globalement satisfaits du travail que les médias burkinabè font dans ce contexte qui est certes difficile, mais qui nous enseigne sur notre capacité à nous adapter», a-t-il fait savoir.

Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a par ailleurs invité l’ensemble des médias à rester au diapason, à ne pas baisser la garde car le Burkina Faso a besoin d’entreprises de presse responsables, professionnelles, qui apportent véritablement leurs contributions au développement socio-économique, et ce, au profit de tous les Burkinabè partout où ils sont.

Après des échanges avec les directeurs généraux de ces médias, l’hôte du jour a fait le tour des locaux de l’ensemble des médias puis a pris le temps d’échanger avec les journalistes, les techniciens et le personnel administratif.

Cette sortie du Ministre de tutelle a été saluée par les responsables des différents médias visités qui y entrevoient un signe fort de reconnaissance et d’encouragement. Promesse a été faite au Porte-parole du Gouvernement d’œuvrer toujours à promouvoir le professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. DCRP/MCCAT

Agence d’Information du Burkina