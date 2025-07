Tourisme interne : La Grande Saison 2025 officiellement lancée à Tenkodogo

Tenkodogo, 19 juillet 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a procédé, samedi à Tenkodogo, au lancement officiel de la 3ᵉ édition de la Grande Saison du Tourisme Interne au Burkina Faso.

Cette initiative, portée par l’Agence Faso Tourisme, vise à promouvoir les potentialités touristiques locales, renforcer la cohésion sociale et stimuler la relance du secteur touristique, durement éprouvé ces dernières années.

À travers cette campagne nationale, il s’agit également d’encourager la fréquentation des établissements touristiques et de permettre aux Burkinabè, notamment à la jeunesse, de découvrir les richesses culturelles et historiques du pays.

À l’issue de la cérémonie de lancement, les autorités ont effectué une visite guidée de la cour royale de Tenkodogo. Sur les lieux, le chargé de communication du palais leur a présenté la valeur historique du hangar du roi et de la case du Pougkima.

La délégation s’est ensuite rendue dans la cour du chef de Garango, empêché, où elle a été accueillie par les représentants de Naaba Koom. Elle a ensuite poursuivi sa visite par l’escalade du mont Boulgou.

Le programme s’est achevé à Komtoèga, plus précisément à Yaoghin, devant le mausolée de Naaba Zoungrana, illustre figure du premier royaume mossi. Là, le cortège a été contraint, par une nuée d’abeilles, à se recueillir sans s’attarder, avant de découvrir l’endroit où, selon la tradition, Naaba Zoungrana se serait « effacé dans un rocher non loin du mausolée ».

« Cette sortie n’a pas été vaine. À côté du mausolée, les sages nous ont montré l’endroit où Naaba Zoungrana s’est effacé. L’histoire nous rappelle qu’il s’est enfoncé dans le rocher. C’est une richesse culturelle et touristique que nous avons vécue, et les Burkinabè méritent de venir faire leurs propres expériences. Cette Grande Saison du Tourisme est une belle opportunité. Venez au Burkina Faso, terre d’hospitalité, pays de paix, pays d’espoir », a déclaré le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Il a ajouté que, sous le leadership de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement œuvre à faire du Burkina Faso un eldorado pour les visiteurs du monde entier.

L’innovation majeure de cette édition a été l’organisation d’un concours de photographie, remporté par Mme Afissatou Sourabié grâce à son cliché intitulé « L’âme de Dioulassoba ».

Ont pris part à cette série d’activités : le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré ; le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, M. Adama Luc Sorgho ; le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, M. Jacques Sosthène Dingara ; le ministre de l’Énergie et des Carrières, M. Yacouba Zabré Gouba ; le Secrétaire général du gouvernement, M. Ousmane Ouattara ; le gouverneur de la région du Nakambé, ainsi que l’ensemble des corps constitués. La population locale s’est également fortement mobilisée pour l’événement.

Pour rappel, la Grande Saison du Tourisme Interne se tient chaque année durant les vacances scolaires, de juillet à septembre, avec la mobilisation conjointe des acteurs publics et privés du secteur pour rendre le tourisme accessible à toutes les couches sociales.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SM/ata