Tourisme et intégrité : les États de l’OCI appelés à renforcer la coopération internationale

Ouagadougou, 8 mai 2025(AIB)-Le Premier Forum international pour la promotion de l’intégrité dans le secteur du tourisme s’est achevé mercredi à Malé, aux Maldives, par l’adoption d’une série de recommandations destinées à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption.

Organisé par l’Arabie saoudite en partenariat avec les Maldives et en collaboration avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le forum a réuni plus de 190 participants issus de plus de 50 pays. Les participants ont salué l’adoption des Principes de haut niveau sur la promotion de l’intégrité dans le tourisme, appelant à leur diffusion à l’échelle internationale.

Ils ont en outre insisté sur l’importance de la Convention de La Mecque et exhorté les États membres de l’OCI à accélérer sa ratification. Le forum a recommandé la création d’un guide des meilleures pratiques et le renforcement des réseaux de coopération comme le réseau GlobE, géré par l’ONUDC et INTERPOL.

Ils ont invité le réseau GlobE à renforcer ses efforts pour lutter contre la corruption dans le secteur du tourisme, en recueillant et en partageant les bonnes pratiques, et en proposant des solutions concrètes et applicables face aux défis existants.

Les participants ont exprimé leur gratitude aux autorités anticorruption saoudiennes (Nazaha) et maldiviennes pour leur rôle dans l’organisation du forum. L’événement s’inscrit dans la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 50ᵉ session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI.

Agence d’information du Burkina

Source : UNA