Tour préliminaire aller coupe CAF : victoire étriquée de l’USFA sur Gbohloe-Sur du Togo (1-0)

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-L’Union sportive des forces armées (USFA) a battu vendredi soir au stade du 4 Août de Ouagadougou, l’AS Gbohloe-Sur du Togo par le score étriqué de 1 but à 0, comptant pour les tours préliminaires aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mi-temps : 0-0.

C’est le but l’attaquant de l’US forces armées Ismaël Nabalbéda (78e) qui a permis à son équipe de sortir vainqueur de ce duel au sommet. Il a surpris le gardien de but de l’AS Gbohloe-Sur, Fadle Irénée Tondoro Cissé, d’une frappe puissante.

Les deux équipes ont pourtant démarré la rencontre tambour battant et se sont dominées tour à tour. L’équipe togolaise, tout comme l’USFA, ont eu des difficultés au niveau de la finition. Les militaires qui ont plus eu des occasions de buts, ne les ont pas concrétisées. Cela est dû à un manque de sang-froid et de justesse technique.

Avant la pause, une pluie s’est invitée au stade provocant des glissades et un manque de maîtrise du ballon des joueurs. A la reprise et malgré le terrain gras, les militaires ont sonné la révolte pour aller chercher l’AS Gbohloe-Sur retranchée dans ses propres installations. Le manque d’attaquant de fixation à la pointe de l’attaque militaire, a un peu compliqué les choses, mais les poulains de Amadou Sampo sont allés chercher les ressources nécessaires pour la victoire avec ce but de Nabalbéda intervenu à la 78e minute de jeu.

« Merci au public. Je félicite mes garçons. La pluie nous a beaucoup causé de problèmes mais on a gagné. On a eu beaucoup d’accompagnement de la part des dirigeants et on les remercie » s’est exprimé l’entraineur de l’USFA Amadou Sampo en conférence de presse d’après-match.

Il explique qu’au cours du match « il n’y a pas eu d’automatismes. On savait par avance que le match allait être difficile. Cette équipe togolaise joue sans complexe. On n’avait pas d’espace à exploiter et je pense qu’au match retour il y aura plus d’espace. On va fêter ce résultat et se préparer pour aller chercher la qualification à Lomé. C’est à nous de savoir négocier ».

Le capitaine de l’équipe Patrick Malo dit avoir « des regrets car on aurait souhaité marquer beaucoup de buts. Mais c’est bien d’avoir gagné. L’USFA est rentrée dans l’histoire parce que c’est elle qui a remporté une victoire au stade du 4 août après sa réouverture ».

A la fin du match le technicien burkinabè Sampo a esquissé quelques pas de danse car, dit-il, « il y a bien longtemps que j’ai gagné en campagne africaine ». Il promet récidiver à Lomé lors du match retour la semaine prochaine. « Sachez qu’au match retour on va encore gagner et on va ramener la qualification », a-t-il promis.

Fracture à la cheville d’Abdoul Karim Baguian

L’USFA a certes gagné mais a perdu son attaquant Abdoul Karim Baguian au cours de la rencontre. Il a eu un choc avec le gardien de but de l’AS Gbohloe-Sur Fadle Irénée Tondoro Cissé à l’heure de jeu et coach Sampo renseigne qu’il a eu « une fracture interne au niveau de la cheville et a été rapidement pris en charge ». Il a été remplacé par Habib Diarra.

Pour le match retour qui aura lieu la semaine prochaine l’entraineur adjoint de l’équipe togolaise Domedjoe Kouakou se dit confiant. « Nous étions venus dans l’intention de gagner au cas contraire, faire un nul. On est confiant pour le match retour. Je connais bien mes joueurs et j’ai confiance en cette équipe ». Il rassure que la différence va se faire tactiquement et mentalement. L’USFA est donc prévenue.

