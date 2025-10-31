BURKINA-SPORT-TOUR-FASO-ECONOMIE-IMPOTS-TAXES

Tour du Faso/Nando: « l’Etat a besoin des ressources souveraines pour développer la Nation » selon le directeur régional des impôts de Nando

Koudougou, 30 oct. 2025 (AIB)-A la faveur de la première étape du 36e Tour du Faso, le directeur régional des impôts de Nando Jules Tiendrébéogo a invité le vendredi 24 octobre à Koudougou, les populations de sa région et du Burkina Faso en général à payer leurs impôts car « l’Etat a besoin des ressources souveraines pour investir et développer notre Nation ».

Selon le directeur régional de Nando Jules Tiendrébéogo, « la Direction générale des impôts (DGI) est présente au Tour du Faso pour expliquer aux contribuables et les sensibiliser sur la nécéssité de payer l’impôt. L’impôt a un rôle financier et l’Etat a besoin des ressources pour pouvoir prendre en charge ses engagements et également pour fonctionner ».

Il a indiqué, qu’à la faveur du Tour du Faso, sa structure va passer des messages « pour expliquer aux gens que l’impôt est une question de souverainneté actuellement. L’Etat a besoin des ressources souvereines et c’est en payant correctement ses impôts que nous allons pouvoir aider l’Etat à pouvoir investir et développer notre Nation ».

Il a expliqué que « pour accompagner les contribuables, les usagers, la DGI a mis en place des plateformes: nous avons SITAB où le demandeur d’un titre peut le faire en ligne actuellement. Il y a également i-document, une plateforme qui permet d’avoir le quitus fiscal en ligne. Pour des dossiers de nomination, on a besoin de quitus fiscal ».

La DGI n’est pas seulement sur le 36e Tour international du Faso pour passer des messages de sensibilisation. Elle parraine l’écharpe du plus jeune combatif burkinabè à l’arrivée de chaque étape de la compétition.

Agence d’information du Burkina

