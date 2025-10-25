CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025: vers un duel électrique Burkina-Maroc pour le maillot jaune

Koudougou, 25 oct. 2025 (AIB)-Le top de « départ fictif » du 36e Tour international du Faso a été donné vendredi entre Ouagadougou et Koudougou et la lutte pour le maillot jaune le plus convoité de la compétition semble tendre vers un duel entre les Etalons cyclistes et les Lions de l’Atlas.

Vainqueur l’année dernière (2024) avec Mohcine El Kouradji, le Maroc semble vouloir faire main basse sur la tunique jaune, le plus convoité du Tour du Faso. Malgré que l’étape d’hier ne rentrait pas en compte dans la compétition, les Lions de l’Atlas ont bandé les muscles pour enlever l’étape avec El Alouani Driss, un signal fort pour la victoire finale.

Le vainqueur de l’année dernière est absent pour cette 36e édition et El Alouani semble être le leader désigné des Lions. Après la première étape il a remercié ses coéquipiers pour le travail abattu pour lui permettre de rentrer en tête à Koudougou.

« L’objectif pour nous c’est de gagner le Tour comme l’année dernière. Les coureurs sont bien préparés pour ça. On se prépare pour le championnat d’Afrique au Kenya », a dit l’entraîneur de l’équipe du Maroc Mouhssine Lahsaini.

Le Burkina Faso de son côté n’a pas digéré sa 2e place à Koudougou. « Cette étape ne comptait pas mais on devait la gagner pour faire plaisir au peuple burkinabè parce que nous sommes des VDP du cyclisme », a regretté Souleymane Koné, arrivé 2e à Koudougou.

Le leader des Etalons Paul Daumont, vainqueur du Tour en 2023, était absent l’année dernière (pour cause de blessure). Il a effectué son retour pour cette 36e édition. Il n’a pas brillé lors de la première étape mais certains observateurs pensent qu’il se réserve pour foncer lors de la 2e étape Koudougou-Boromo.

« Ma présence pour cette édition c’est pour la victoire. C’est pour défendre mon maillot de 2023, car nous sommes en mission », nous a confié Paul Daumont vendredi avant le départ de la première étape à Ouagadougou.

Les choses peuvent se dessiner à cette 2e étape à Boromo pour le maillot jaune. Tout pronostic est donc interdit. C’est le wait and see. Koudougou-Boromo est distant de 156,200km avec trois sprints intermédiaires à Sabou (km 66,55), Tita (102,74) et au kilomètre 123,89.

Agence d’information du Burkina

as/ata