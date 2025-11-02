CYLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025 : Paul Daumont en apothéose à Ouagadougou

Ouagadougou, 2 nov. 2025 (AIB)-Le sprinter burkinabè Paul Daumont a remporté le 36e Tour international du Faso en remportant pour le prestige, la 10e et dernière étape entre Saponé et Ouagadougou (113,25km), finissant la compétition en apothéose, lui qui s’était déjà emparé du maillot jaune de leader depuis la 2e étape.

Le coup de pédale de Paul Daumont est irrésistible. Malgré le maillot jaune de leader sur les épaules, il va toujours au charbon pour défier la concurrence. Il ne pouvait donc pas laisser cette ultime occasion de faire briller son talent devant le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, venu assister au sprint final.

L’insatiable Paul Daumont a déclenché son sprint à 50m de la ligne d’arrivée pour battre le Malien Tiémoko Diamounténé qui avait gagné l’année dernière à la dernière étape, mais en l’absence du Burkinabè. Il a parcouru les 113,25km en 2h 30mn 05s, soit une moyenne de 45,275km/h et remporte les 10 secondes de bonification.

Il a remporté la compétition en distançant son challenger marocain El Alouani Driss de 41 secondes et de 59, sur le Belge Yaxano Smet. Daumont est également le détenteur du maillot vert aux points.

« C’est une grosse préparation surtout après mon accident 2023. Ça été un long chemin autant physique que mental. Malheureusement en 2024 je n’étais pas suffisamment prêt pour nourrir le défi. Je me suis préparé pour revenir suffisamment fort pour rehausser toujours le nom du Burkina Faso. Je suis très heureux d’avoir inscrit à nouveau mon nom au palmarès du Tour du Faso », s’est exprimé Paul Daumont après sa victoire.

Le coureur burkinabè a tenu également à remercier ses coéquipiers qui ont abattu un énorme travail derrière pour lui permettre de remporter le maillot jaune de leader.

Le ministre des sports Roland Somda a mentionné que « cette dernière journée a été l’apothéose avec la victoire burkinabè à travers la personne de Paul Daumont. Nous avons vu toute la joie qui anime le peuple burkinabè depuis le début jusqu’à ce jour solennel qui a connu aussi la présence effective des plus hautes autorités qui ont voulu et instruits que ce tour soit organisé comme toutes les autres fois ».

Au classement général par équipe, le Burkina Faso (équipe A) vient en tête, suivi du Maroc, de la Belgique (Flanders), du Mali, de l’équipe régionale de l’Ouest, de l’équipe régionale du Centre, du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Togo.

Débutée le 24 octobre dernier, le 36e Tour international du Faso qui a vu la participation de 12 équipes venues de dix pays d’Afrique et d’Europe, s’est terminé ce dimanche 2 novembre. Les coureurs ont traversé 9 régions du Burkina Faso pour une distance de course de 1155,070 kilomètres.

Agence d’information du Burkina

