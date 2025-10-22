CYCLISME-BFA-AFR-EUR-MINISTERE-SPORT-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025 : les bénédictions du Moogho Naaba pour le bon déroulement de la compétition

Ouagadougou, 22 oct. 2025 (AIB)-le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a reçu mercredi au palais royal, les bénédictions de sa Majesté le Moogho-Naaba Baongo lors de sa visite de courtoisie pour faire le point des préparatifs du 36e Tour cycliste international du Faso dont le top de départ est prévu vendredi prochain, a-t-on appris du département en charge des sports.

A l’orée de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Roland Somda a rendu une visite de courtoisie à sa Majesté le Moogho Naaba Baongo, ce mercredi 22 octobre 2025. L’objectif de cette visite est de faire le point sur les préparatifs de la 36e édition du Tour du Faso prévu du 24 octobre au 2 novembre, et recevoir ses bénédictions pour le bon déroulement de la compétition au bonheur de tout le peuple burkinabè.

Il s’est agi pour le ministre Somda, de témoigner sa reconnaissance à Sa Majesté pour les efforts consentis depuis des années au profit du sport burkinabè.

Au total, 12 équipes de 9 pays prennent part à cette 36e édition. Il s’agit de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso (avec 3 équipes), de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Maroc, du Niger et du Togo.

Le Mogho Naaba Baongo a remercié le ministre Roland Somda pour cette approche. Il a prodigué ses bénédictions et ses conseils afin que l’édition 2025 soit une réussite totale.

Le Tour du Faso 2025 est prévu pour se dérouler du 24 octobre au 2 novembre.

Agence d’information du Burkina

as/ata