Tour du Faso 2025: le Marocain El Alouani Driss remporte « l’étape test » Ouagadougou-Koudougou

Koudougou, 24 oct. 2025 (AIB)-Le coureur marocain El Alouani Driss a remporté vendredi en solitaire, la première étape du Tour international du Faso (une étape qui ne sera pas pris en compte dans la compétition) entre Ouagadougou et Koudougou (120,280km) devant le Burkinabè Souleymane Koné, a constaté l’AIB sur place dans la cité du Cavalier rouge.

Le sprinter marocain El Alouani a bouclé les 120,280 km en 2h 50mn 53 secondes, soit une vitesse moyenne de 42,232km/h. C’est une étape qui ne comptera que pour du beurre parce qu’elle ne sera pas pris en compte dans la compétition à cause de l’absence du Cameroun qui rejoindra la caravane dans la cité du Cavalier rouge.

Les coureurs burkinabè s’étaient pourtant mis dans de meilleures dispositions pour s’offrir l’étape avec les victoires respectives de Saturnin Yaméogo et de Daouda Soulama dans les deux sprints intermédiaires de Kokologo et de Sabou. C’est à l’issue de l’échappée des 11 coureurs que les choses se sont compliqués pour les Burkinabè, la solidarité entre Marocains ayant fonctionné.

A l’arrivée c’est El Alouani Driss, un habitué du Tour qui se frotte les mains. « Je suis très heureux pour cette victoire. C’est à 40km de l’arrivée que nous avons préparés cette victoire et je remercie tous mes coéquipiers qui m’ont aidés », s’est exprimé le vainqueur de l’étape du jour.

Pour le Burkinabè Souleymane Koné, arrivé 2e, « c’est l’expérience qui nous a manqué sinon on était nombreux dans l’échappée des 11 coureurs mais le Maroc a été plus costeau que nous. Cette étape ne compte pas mais on devait la gagner pour faire plaisir au peuple burkinabè, parce que nous sommes des VDP du cyclisme ».

Les maillots jaune et le vert qui ne seront pas comptabilisés pour la suite de la compétition, ont été attribué au vainqueur de l’étape, le Marocain El Alouani Driss. Cette première étape était patronné par le Fonds national pour la promotion du sport.

Au total, 63 coureurs de 9 pays (11 équipes, le Burkina Faso ayant 3 équipes dans la course) ont pris le départ à la place de la Nation de Ouagadougou. Le Cameroun est attendu dans la soirée à Koudougou pour la suite de la compétition. Le Tour du Faso 2025 se déroule du 24 octobre au 2 novembre et traversera 9 régions du Burkina.

