Toma : les Wayignians reprennent le curage des caniveaux pour une ville propre

Toma, 9 novembre 2025 (AIB)-Après une pause due à la saison pluvieuse, les membres de la Veille citoyenne du Nayala ont repris, ce dimanche 9 novembre 2025, l’opération de curage des caniveaux dans la ville de Toma, après environ trois mois d’arrêt. Cette initiative citoyenne vise à assainir la cité et à prévenir les risques d’inondation.

Rassemblés dès 7 heures au kiosque de Bassirou, les Wayignians ont repris le travail là où ils s’étaient arrêtés à cause des pluies. Munis de pelles, de pioches et d’autres outils, ils ont nettoyé les caniveaux depuis le « stop » à côté de la cave de Rel-Wendé jusqu’au commerce Bientama.

Le président de la Veille citoyenne du Nayala et du Mouvement Veille patriotique du Faso, section Nayala, M. Foro Jean Noël, a salué l’engagement constant des Wayignians pour la propreté de leur ville.

Le président du Collectif national pour la refondation (CNR), M. Ki Thierry, a soutenu l’activité en offrant un tricycle avec conducteur. Le responsable du service de l’eau et de l’assainissement de la mairie a également mis à disposition un autre tricycle et promis un appui logistique plus conséquent lors des prochaines séances.

Plusieurs citoyens ont contribué à la réussite de l’activité. Le commerçant déplacé interne Bélème Hamadé, de Gassan, a participé personnellement au curage et offert un paquet d’eau ainsi que des sucreries. D’autres dons ont suivi.

Le détenteur du couteau de terre de Toma, M. Toé Prosper, est venu bénir l’initiative et encourager les volontaires, tout en implorant la protection des ancêtres sur les Wayignians et les Forces de défense et de sécurité. Il a également félicité le président Ibrahim Traoré pour la révolution populaire et progressiste engagée au Burkina Faso.

Le griot Césaire Sow, de passage, a félicité et encouragé les participants avant d’offrir une contribution pour l’achat d’eau potable.

M. Alexis Jaboré, agent à la Direction provinciale des Infrastructures et du Désenclavement, a salué les travailleurs du jour et félicité le président pour l’engagement des Wayignians.

Les travaux se sont achevés aux environs de 11 h 15. M. Ki Thierry a remercié les Wayignians pour leur disponibilité malgré la période des récoltes, leur donnant rendez-vous le dimanche prochain pour poursuivre l’œuvre d’assainissement.

Agence d’information du Burkina

KTA/ata