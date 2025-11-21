Togo-Russie-Diplomatie-Sécurité-Agriculture

Togo-Russie: Faure Gnassingbé artisan de la sécurité régionale auprès de Vladimir Poutine

Moscou, 20 nov. 2026(AIB)-Le Président du Conseil du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a effectué une visite de travail à Moscou où il a été reçu par le Président russe Vladimir Poutine. La rencontre a permis d’aborder plusieurs domaines de coopération, notamment la sécurité, l’agriculture, la formation et les relations diplomatiques entre les deux pays.

Sur le plan sécuritaire, les échanges ont principalement porté sur la situation au Sahel et dans le Golfe de Guinée.

Faure Gnassingbé a souligné l’importance de renforcer la coopération face à l’extension des menaces terroristes dans ces zones, estimant que la stabilité de la région nécessitait un engagement accru de tous les partenaires concernés.

La visite a également été l’occasion de discuter de l’approvisionnement en intrants agricoles.

Dans un contexte de hausse des prix des fertilisants, le Togo prépare la mise en place d’une unité nationale de production d’engrais et cherche à consolider des sources d’approvisionnement fiables pour l’Afrique de l’Ouest.

La question de la sécurité alimentaire et du développement de la chaîne de valeur agricole a été au cœur des discussions entre les deux dirigeants.

Le volet éducatif et scientifique a également occupé une place importante.

La Russie accueille déjà plusieurs étudiants togolais dans les domaines de l’ingénierie, des sciences et des technologies de pointe.

Vladimir Poutine a salué leur niveau académique, tandis que Faure Gnassingbé a réaffirmé l’importance stratégique pour son pays de renforcer les compétences technologiques.

Les deux pays ont en outre confirmé leur volonté d’approfondir leur coopération diplomatique.

L’ouverture prochaine d’ambassades au Togo et en Russie devrait faciliter les échanges bilatéraux dans les secteurs industriel, technologique, académique et sécuritaire.

Cette visite à Moscou intervient dans le cadre des relations croissantes entre le Togo et la Russie, portées par des priorités communes liées à la sécurité régionale, au développement agricole et à la formation du capital humain.

Agence d’information du Burkina

ATA/bbp