Toécé/ Infrastructure éducative : Les populations de Lamzoussi de Toudou en liesse pour leur nouvelle école

Toécé, 03 octobre 2025 (AIB) Le quartier de Lamzoussi du village de Toudou dans la commune de Toécé possède désormais son école. L’Infrastructure a été inaugurée le vendredi 03 octobre 2025 en présence des autorités communales et de la population en liesse.

Le quartier de Lamzoussi du village de Toudou dans la commune de Toécé a connu une ambiance festive dans la journée du vendredi 03 octobre 2025. Et pour cause, les populations et les autorités de la commune ont accueilli avec joie, une nouvelle école au profit du village.

La cérémonie d’inauguration présidée par le Préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Toécé Harouna NANA, a été marquée par la remise officielle des clés au chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Toécé, l’inspecteur Ousmane Congo.

Cette nouvelle Infrastructure vient mettre fin au calvaire des enfants de Lamzoussi qui jadis, éprouvaient des difficultés pour rallier l’unique école du village située à plus de cinq (5) kilomètres.

L’acquisition de cette nouvelle école est rendue possible grâce au financement du ministère de l’enseignement de base et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) budget de 2024.

Les populations bénéficiaires, fières du joyau bien dressé, n’ont pas manqué de témoigner leur joie par des scènes de liesse.

Cette nouvelle école vient accroître l’offre éducative du village de Toudou.

Selon le Préfet PDS de Toécé, l’acquisition de cette école est d’une importance capitale qui est un plus pour l’atteinte d’une éducation de qualité au profit des enfants de la commune.

Monsieur Nana a tenu à remercier les plus hautes autorités du pays ainsi que toute la population pour leur engagement et leur accompagnement.

Pour rappel, c’est un citoyen du village, animé de bonne volonté qui avait gracieusement donné son bâtiment pour l’ouverture des classes l’année scolaire écoulée 2024-2025, en attendant la finalisation de la construction de la nouvelle école.

