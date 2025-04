BURKINA-LOROUM-RELIGION-PAQUES

Titao/Pâques : L’abbé Paul Koussoubé exhorte au vivre-ensemble entre les différentes confessions religieuses

Loroum, 21 avril 2025 (AIB)- Les fidèles chrétiens de la Paroisse Notre Dame de Toute Joie de Titao, ont célébré, le dimanche 20 avril 2025, la fête de Pâques. Le curé de la Paroisse, l’abbé Paul Koussoubé qui a officié la messe, a exhorté au vivre-ensemble entre les différentes confessions religieuses.

A l’occasion de cette célébration de la résurrection du Christ, le curé de la paroisse de Titao, l’abbé Paul Koussoubé, a adressé ses salutations à toutes les confessions religieuses.

« Je souhaite bonne fête à tous les chrétiens, à toutes les populations du Loroum sans distinction aucune, musulmans, évangélistes, traditionalistes, autorités administratives et responsables des services techniques », a indiqué l’abbé Koussoubé.

Il a exhorté au vivre-ensemble entre les différentes confessions religieuses.

La fidèle chrétienne, Joséphine Yabao, a souhaité que la résurrection du Christ apporte la paix et la cohésion dans le pays.

« Je souhaite que d’ici l’année prochaine, nous puissions célébrer cette fête dans la paix et la cohésion retrouvée », a-t-elle soutenu.

Embouchant la même trompette, Pegdwendé Ganamé, a souhaité plus de bonheur.

« Je souhaite que d’ici l’année prochaine tous ceux qui ont quitté leur localité puissent y retourner et vivre ensemble en harmonie », a-t-il mentionné.

Sidonie Zerbo, a appelé à plus de ferveur religieuse pour une paix durable.

« L’engagement de Jesus Christ pour l’humanité doit nous donner plus de force dans la croyance. Je souhaite que sa résurrection nous apporte plus de paix et de cohésion sociale », a ajouté Mme Zerbo.

Entre chants et prières, partage de repas et réjouissances populaires, les fidèles chrétiens de Titao ont célébré la fête de Pâques en communion avec les autres confessions religieuses.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/bz