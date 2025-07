BURKINA – SANGUIÉ – TENADO – EXCELLENCE – SCOLAIRE – TIALGO

Tialgo : la 10ème édition de l’excellence scolaire fait encore des heureux

Tialgo, le 12 juillet 2025 (AIB) – Le village de Tialgo dans la commune de Tenado a vibré, samedi, au rythme de la 10ème édition de la célébration de l’excellence scolaire, réunissant fils, filles et ressortissants pour honorer les réussites du primaire et du secondaire.

Cette édition anniversaire a témoigné d’une forte mobilisation des partenaires et amis du village, tous unis pour reconnaître le mérite des acteurs de l’éducation.

Plus de 150 lauréats du primaire et du secondaire ont été récompensés, recevant des kits scolaires, des vélos et des sacs. Un enseignant méritant s’est vu offrir une tablette.

Le prestigieux prix « Okouli Joseph » a été décerné cette année à l’école de Tialgo D.

L’engagement et le dévouement des anciens maîtres d’école ont également été salués par des attestations de reconnaissance.

La cérémonie a été honorée par la présence des autorités locales notamment le président de la délégation spéciale de la commune, Asmède Dianda, et le chef de la circonscription d’éducation de base, Lassina Yelemou.

Les anciens élèves ont exprimé leur profonde gratitude envers les amis et partenaires du village pour leur soutien indéfectible, ainsi qu’aux différents acteurs de l’éducation pour le travail accompli.

Agence d’information du Burkina

PB