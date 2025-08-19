Soutenance de PhD en Parasitologie-Mycologie

Thèse de PhD : Dr Wendkièta Isidore Yerbanga démasque un tueur invisible

Bobo-Dioulasso, (AIB)-Dans l’amphithéâtre comble de l’Institut des Sciences de la Santé de l’Université Nazi Boni (UNB), le mercredi 30 juillet 2025, le monde scientifique et médical s’est réuni pour assister à la soutenance de thèse de PhD de Wendkièta Isidore Yerbanga, qui a défendu avec rigueur et passion un travail de recherche inédit au Burkina Faso, et même rarissime en Afrique. Ses travaux portent sur un ennemi microscopique mais redoutable : Aspergillus fumigatus, un champignon opportuniste qui s’attaque sans pitié aux personnes fragilisées.

Fruit de plusieurs années d’investigations menées entre les laboratoires de Bobo-Dioulasso et ceux de Louvain, en Belgique, dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université Nazi Boni (UNB) de Bobo-Dioulasso et l’Université Libre de Bruxelles (ULB), cette thèse de PhD en Sciences médicales, spécialité Parasitologie médicale, a révélé pour la première fois la présence, sur le sol burkinabè, d’isolats d’A. fumigatus résistants aux triazolés, les antifongiques de première ligne utilisés en médecine humaine. Les résultats sont préoccupants : 2 % des échantillons de sol et 3,23 % de l’air hospitalier analysés contenaient ces souches résistantes.

Il s’agit là d’un enjeu majeur de santé publique que Wendkièta Isidore Yerbanga vient de mettre en lumière. Si le grand public ignore souvent son nom, A. fumigatus est responsable chaque année de millions de cas d’aspergillose invasive dans le monde. C’est une infection pulmonaire souvent fatale chez les patients immunodéprimés. La recherche du Dr Yerbanga montre que la résistance aux triazolés, déjà redoutée en Europe et en Asie, s’installe aussi en Afrique de l’Ouest, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour les services hospitaliers.

« Nous avons mis en évidence deux types de mutations, dont la fameuse altération TR34/L98H du gène cyp51A, connue pour conférer une résistance redoutable aux traitements », explique le jeune médecin, qui compte déjà plusieurs titres universitaires. Il rappelle qu’à ce jour, dans la plupart des hôpitaux africains, aucun test de sensibilité antifongique n’est pratiqué avant de prescrire un traitement, ce qui réduit considérablement les chances de survie des malades.

Déjà auréolé du titre de docteur en médecine en 2011 à l’Université de Ouagadougou, actuelle Université Joseph-Ki-Zerbo, avec une thèse intitulée Étude comparée de l’efficacité thérapeutique des combinaisons artéméther-luméfantrine et amodiaquine-artésunate au Burkina Faso, Dr Wendkièta Isidore Yerbanga est aussi titulaire d’un Diplôme Inter-Universitaire (DIU) en Vaccinologie (2016) et d’un Master en Parasitologie-Entomologie-Mycologie (2017) à l’INSSA/UNB.

Un apport rarement égalé, une contribution considérable tous azimuts

Dr Wendkièta Isidore Yerbanga a mené ses recherches sous la direction de la Professeure titulaire Sanata Bamba/Pakotogo de l’UNB. Elles ont été évaluées par un éminent jury international de haut niveau composé des Professeurs titulaires Aboubacar Toguyeni (UNB, président), Marie Hallin (ULB, membre), Eby Ignace Hervé Menan (Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire, membre) et Lassina Ouattara (UNB, examinateur).

Les résultats présentés représentent des avancées indéniables pour la science mondiale. Outre cette première alerte nationale, la thèse de Wendkièta Isidore Yerbanga ouvre des perspectives concrètes. Elle valide scientifiquement l’utilisation d’une méthode simple et peu coûteuse – la diffusion sur disque – pour détecter la résistance aux triazolés chez les espèces aspergillaires. Ce progrès pourrait révolutionner le diagnostic dans les pays à ressources limitées.

Les revues systématiques intégrées à son travail dressent également un état des lieux inédit de l’aspergillose invasive en Afrique : une prévalence estimée à 27 %, avec un taux de létalité dépassant 60 %. Des chiffres alarmants qui imposent une mobilisation urgente des autorités sanitaires, du corps médical et des chercheurs.

Le jury, composé d’éminents universitaires belges, burkinabè et ivoiriens, a unanimement reconnu la pertinence du thème et la portée de ses recherches dans le monde scientifique et médical. Il a salué la thèse de PhD de Wendkièta Isidore Yerbanga comme une victoire académique et un message d’alerte.

Couronné de la mention « Très honorable », son travail est bien plus qu’un exploit universitaire : c’est un signal d’alarme sur la nécessité d’adopter une approche « One Health » liant santé humaine, santé animale et environnement, afin de freiner la propagation de ces souches résistantes qui menacent silencieusement la médecine moderne.

En quittant l’amphithéâtre, le nouveau docteur en Mycologie n’estime pas avoir triomphé seul : il porte avec lui l’espoir de tous les patients vulnérables du Burkina Faso et d’Afrique. C’est la preuve que la recherche africaine peut, elle aussi, éclairer les zones d’ombre de la science mondiale.

D’autant que Dr Wendkièta Isidore Yerbanga exerce depuis plusieurs années comme professionnel de haut niveau en science et en santé, en tant que Chef de la section Parasitologie-Mycologie du Laboratoire d’analyses biomédicales du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya, et comme enseignant hospitalo-universitaire à l’Université Bernard Lédéa Ouédraogo de la même ville.

