MESSAGE DU MCCAT A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DU TOURISME 2025

(27 septembre 2025)

Thème: « Tourisme et transformation durable »

Mesdames et Messieurs;

Ce samedi 27 septembre 2025, la Communauté internationale commémore la 45e Journée Mondiale du Tourisme autour du thème « Tourisme et transformation durable ». Comme à l’accoutumée, le Burkina Faso se joint aux autres pays membres de l’ONU Tourisme pour consacrer cette journée à une réflexion sur le rôle du tourisme dans le contexte actuel.

Ce thème nous invite à méditer sur la contribution du tourisme à la promotion des pratiques respectueuses de l’environnement, des pratiques socialement responsables ainsi que des pratiques qui soutiennent le développement économique et la compréhension interculturelle.

Il s’agit aussi de mettre en exergue les pratiques qui encouragent les acteurs du secteur à adopter des modèles plus durables et responsables.

Cette commémoration coïncide avec la 15e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) qui se tient du 25 au 28 septembre 2025 sous le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ».

Ces deux thèmes de réflexion, nous interpellent sur le rôle du tourisme en tant que moteur de transformation durable, d’interaction entre les peuples et de renforcement des relations internationales.

Mesdames et Messieurs;

Le tourisme est un puissant levier de développement économique appelé à gagner en importance. En 2024, le tourisme international a connu une progression remarquable, confirmant la reprise engagée après l’avènement du Covid-19. Selon l’ONU Tourisme, 1,465 milliard de touristes ont voyagé à travers le monde en 2024, soit une hausse de 12,2% par rapport à 2023.

Le Burkina Faso n’est pas en marge de cette croissance mondiale. Malgré les défis sécuritaires, les arrivées de touristes internationaux n’ont cessé d’augmenter.

En effet, les arrivées du tourisme récepteur sont passées de 120 803 en 2023 à 132 340 en 2024, soit une progression de 9,6%. Cette hausse témoigne de la relance de l’activité touristique qui se doit également à l’amélioration du climat sécuritaire, à la tenue d’évènements d’envergure internationale tels que le FESPACO, le SIAO et à l’existence d’infrastructures hôtelières de grand standing.

Mesdames et Messieurs;

Les efforts de reconquête du territoire national et de consolidation de la sécurité dans les localités réinstallées se poursuivent et ont d’ores et déjà produit des effets positifs sur le secteur du tourisme. En 2024, les arrivées globales ont connu une hausse de 9% par rapport à 2023.

Quant aux recettes touristiques globales, elles se chiffrent à 90,34 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2023. Aussi, le tourisme burkinabè, comme partout ailleurs, de par sa capacité à créer des emplois et à lutter contre la pauvreté, se positionne ces dernières années comme un allié sûr dans la lutte contre l’extrémisme violent et l’enrôlement des jeunes par les groupes terroristes.

La célébration de la Journée Mondiale du Tourisme, dans ce contexte de réaffirmation de notre souveraineté, est un appel à l’action à l’endroit des citoyens à voyager de manière responsable, à soutenir les initiatives locales et à contribuer à la promotion du tourisme et de la destination Burkina Faso.

C’est le lieu pour moi, d’encourager les acteurs du public et du privé du secteur du tourisme à innover, à développer de nouveaux produits touristiques et à s’adapter aux nouvelles tendances du marché.

Je puis vous rassurer que le Gouvernement soutient et continuera à déployer les efforts nécessaires pour encourager les initiatives visant à ancrer durablement le tourisme interne comme un pilier du développement économique et de fierté nationale.

Je me réjouis d’emblée, des réductions proposées par les promoteurs hôteliers, notamment pendant la Grande saison du tourisme interne, pour rendre le tourisme plus accessible aux Burkinabè.

Aussi, je me félicite de la mesure gouvernementale sur la gratuité du visa d’entrée au Burkina Faso pour tous les ressortissants des pays africains. Cette mesure qui s’inscrit dans une vision panafricaniste, vise à faciliter la libre circulation des personnes, à promouvoir l’intégration économique et culturelle, et à renforcer la destination Burkina Faso.

Mesdames et Messieurs;

Tourisme et transformation durable, trouve également son sens dans la mise en œuvre de la Vision présidentielle « Faso Mêbo ». Cette initiative, rappelons-le, vise à accélérer le désenclavement et l’embellissement des villes et des campagnes par la construction de routes et à donner un nouveau visage à l’aménagement urbain des grandes villes du Burkina Faso.

Et c’est à juste titre que le Gouvernement burkinabè salue les efforts et la contribution des entrepreneurs touristiques, des associations faîtières du secteur du tourisme à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». Votre apport au côté de l’Etat contribue énormément à l’édification d’un secteur touristique dynamique, résilient et durable.

En cette journée commémorative, j’appelle à une synergie d’actions renforcée entre les acteurs publics et privés, ainsi qu’avec les partenaires techniques et financiers, pour un développement harmonieux du tourisme burkinabè.

Mesdames et Messieurs;

La célébration de la Journée Mondiale du Tourisme, c’est aussi une occasion de reconnaissance des efforts fournis et un appel à l’investissement dans le secteur du tourisme. En effet, en dépit des énormes difficultés auxquelles fait face le secteur du tourisme, de vaillants promoteurs continuent d’y croire et d’y investir, démontrant ainsi leur foi inébranlable en l’avenir de notre pays.

Dans cette même dynamique, j’invite les investisseurs nationaux et internationaux à continuer d’investir dans la construction d’infrastructures touristiques et à s’approprier le contenu du Guide de l’investissement touristique, afin de saisir les opportunités d’investissements dans le domaine du tourisme au Burkina Faso.

Mesdames et Messieurs;

C’est en développant un tourisme qui préserve notre patrimoine naturel et culturel, que nous œuvrerons sans nul doute à la construction d’un avenir plus responsable, équitable et résilient pour tous. J’invite donc tous les acteurs du secteur du tourisme et l’ensemble de la population à une acceptation des autres dans leur diversité culturelle et à travailler main dans la main pour faire de la destination Burkina Faso, une destination de référence, porteuse d’espoir et de développement.

Bonne fête du tourisme à toutes et à tous

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Je vous remercie!

Gilbert Pindgwindé OUEDRAOGO