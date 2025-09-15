Tenkodogo : Les revendeurs de sable et de granite apportent une contribution de plus de 2,5 millions F CFA à Faso Mèbo

Tenkodogo, 14 sept. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a réceptionné, lundi, un important don composé de 16 bennes de sable et d’une benne de granite, offert par l’Association des revendeurs de sable et de granite de la commune. Ce geste s’inscrit dans le cadre du soutien à l’initiative présidentielle Faso Mèbo, qui appelle chaque Burkinabè à contribuer à la construction nationale.

En remettant le don, le représentant de l’association, Amadou Kanazoé, a rappelé que « Faso Mèbo est l’affaire de tous les Burkinabè », précisant que la valeur de la contribution s’élève à 2 575 000 F CFA.

Il a indiqué que ce geste constitue une première étape et que d’autres actions suivront. « Construire sa propre cour, chacun doit le faire avec joie », a-t-il ajouté, tout en formulant des vœux de paix et de protection divine pour les dirigeants du Burkina Faso.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale, Sami Bérenger Pooda, a salué l’élan de solidarité des revendeurs de sable et de granite, estimant que ce don vient répondre à un besoin réel.

Il a rappelé que les difficultés rencontrées par ces acteurs dans l’exercice de leurs activités sont connues de la mairie et qu’une réflexion est en cours pour améliorer leurs conditions de travail. « Si nous avançons étape par étape, en concertation avec tous les acteurs, nous trouverons des solutions durables », a-t-il insisté.

Le PDS a également exhorté l’association à poursuivre ses efforts dans le respect des textes, tout en demeurant un moteur de développement pour les villages de la commune.

Ce don, fruit de la solidarité locale, illustre la volonté des citoyens de Tenkodogo de s’impliquer activement dans la réussite de Faso Mèbo. En appelant à l’unité et à la discipline, les responsables communaux et associatifs ont montré que la construction du Faso est bel et bien l’affaire de tous.

Agence d’information du Burkina

SM/ata