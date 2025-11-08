Tenkodogo : Les jeunes de Zonsé apportent 3,5 tonnes de ciment à l’initiative Faso Mêbo

Tenkodogo, 8 nov. 2025 (AIB)-Les jeunes de Zonsé, localité située à environ 70 kilomètres de Tenkodogo dans la zone dite des « Trois Z », ont remis, le samedi 8 novembre 2025, un don composé de 3,5 tonnes de ciment, de brouettes et de gants, d’une valeur de 450 000 francs CFA, au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo pour l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie dans la région du Nakambé. La cérémonie de remise s’est tenue en présence du lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, commandant de la brigade Faso Mêbo du Nakambé.

S’exprimant au nom du président de la jeunesse de Zonsé, le représentant Lassané Gouba a souligné que ce geste est né de la conviction que le développement du Burkina Faso dépend avant tout de l’engagement de ses propres fils et filles.

« Nous sommes ici pour contribuer à la construction de notre pays. Notre première motivation, c’est nous-mêmes, car ce que nous construisons aujourd’hui profitera à nos enfants et à notre communauté. Le président l’a dit : personne ne viendra construire le Burkina à notre place. Nous avons la certitude que notre don servira à quelque chose de concret pour le développement de notre région », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur l’importance de la dignité et de la responsabilité citoyenne, affirmant que la jeunesse de Zonsé refuse d’être mise à l’écart ou de laisser d’autres écrire l’histoire du développement local sans leur participation.

Recevant le don, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo a exprimé sa gratitude et salué un « acte fort de patriotisme et de maturité citoyenne ». Il a invité la jeunesse de Zonsé à poursuivre les actions de sensibilisation afin d’encourager d’autres localités à s’engager dans la dynamique, estimant que Faso Mêbo est avant tout une œuvre collective.

Ce geste de la jeunesse de Zonsé s’inscrit dans une démarche d’appropriation du développement communautaire. Il rappelle que la mobilisation locale demeure un pilier essentiel pour renforcer la cohésion, la dignité et le progrès dans la région du Nakambé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SM/ata