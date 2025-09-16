Tenkodogo : Le FAPP renforce les capacités des journalistes en journalisme reporter d’images

Tenkodogo, 16 sept. 2025 (AIB) – La cité de Zoungrantenga a abrité, ce mardi, l’ouverture officielle d’une session de formation en journalisme reporter d’images au profit des professionnels des médias privés. Cette initiative, portée par le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP), avec l’appui de la Banque WBI et de l’Institut supérieur des techniques de l’information et de la communication (ISTIC), vise à doter les journalistes et techniciens de compétences adaptées aux défis technologiques et économiques actuels.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Nakambé, Yacouba Diakité, a souhaité la bienvenue aux participants venus des régions du Nakambé, du Gulmu, du Nazinon et de la Sirba. Il a salué les conditions favorables entourant la tenue de la rencontre. « Votre séjour s’annonce sous de bons auspices. La pluie tombée dans la nuit est un signe de clémence et d’espoir. Nous sommes convaincus que cette formation se déroulera dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré.

Le directeur général du FAPP, Daniel Bonzi, a rappelé que le renforcement des capacités des acteurs des médias constitue une mission essentielle de son institution. Il a mis en exergue l’importance du journalisme reporter d’images, qui permet à un journaliste d’écrire, de filmer, de réaliser et de monter ses propres productions. Une polyvalence qui, selon lui, représente une innovation majeure, tout en contribuant à réduire les charges et à améliorer la compétitivité des entreprises de presse.

Pour sa part, la directrice générale de l’ISTIC, Dr Alizeta Compaoré/Ouoba, a indiqué que le choix de ce thème répond aux exigences actuelles du métier. « Aujourd’hui, un journaliste complet doit être capable de filmer, de monter et de rédiger son article. C’est une exigence de la modernité et une nécessité professionnelle », a-t-elle souligné. Elle a précisé que les modules, répartis sur trois jours, permettront aux participants d’acquérir les bases indispensables pour devenir autonomes et efficaces dans leur pratique.

La session de Tenkodogo, qui fait suite à celles organisées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, traduit la volonté du FAPP et de ses partenaires de contribuer à l’émergence d’un journalisme moderne, adapté aux réalités du marché et aux évolutions technologiques.

Le directeur régional de la Communication, M. Diakité, a exhorté les participants à tirer pleinement profit de cette opportunité. « Soyez attentifs et réceptifs, car les acquis de cette formation vous seront utiles tout au long de votre carrière », a-t-il insisté.

Avec cet engagement renouvelé, le FAPP et l’ISTIC réaffirment leur volonté d’accompagner les professionnels des médias burkinabè, afin de leur offrir des outils performants pour mieux informer, éduquer et sensibiliser les populations.

Agence d’Information du Burkina

