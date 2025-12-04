Tenkodogo : Le District Sanitaire adopte son Plan de Développement Sanitaire 2026-2030

Tenkodogo, 02 déc. 2025 (AIB) – Les acteurs du système de santé du district sanitaire deTenkodogo, réunis en session élargie du Conseil de santé du district, ont procédé mardi à la validation et à l’adoption du Plan de Développement Sanitaire du District (PDSD) 2026-2030. Présidée par le Haut-commissaire du Boulgou, Domègbèguière Constantin Dabiré, la rencontre constitue une étape importante dans la planification sanitaire locale, avec l’appui technique et financier de l’Agence belge de coopération (Enabel).

Le Haut-commissaire du Boulgou, Domègbèguière Constantin Dabiré, a ouvert les travaux en saluant la mobilisation des membres du Conseil de santé du district (CSD), des partenaires techniques et financiers, ainsi que des leaders communautaires. Il a rappelé que le CSD est une instance de gouvernance sanitaire chargée d’orienter, de suivre et de valider les interventions stratégiques.

Selon lui, l’élaboration et la validation du PDSD 2026-2030 interviennent dans un contexte marqué par plusieurs défis : maladies endémiques persistantes, effets des changements climatiques, besoins en personnel qualifié, en infrastructures et en équipements. « Malgré les défis, le district enregistre des avancées grâce à l’engagement du personnel de santé et au soutien des partenaires », a-t-il indiqué.

Le Médecin-chef du district (MCD) a présenté le draft 2 du document stratégique, précisant qu’il résulte d’un processus participatif impliquant l’ensemble des parties prenantes. Les échanges ont permis de recueillir des observations et propositions qui seront intégrées dans la version finale.

L’atelier a réuni soixante une participants, notamment des représentants de l’administration, des services techniques déconcentrés, des confessions religieuses, de la chefferie coutumière, des organisations de la société civile, des formations sanitaires publiques et privées, ainsi que des partenaires comme Enabel, ACF, Plan International, Jhpiego, Concern et la Croix-Rouge.

Les travaux se sont déroulés autour de présentations techniques et d’échanges visant à garantir la pertinence et la faisabilité du plan. Les participants ont souligné l’importance d’un document stratégique réaliste, en phase avec les besoins du district.

Enabel, partenaire principal, a assuré la prise en charge financière de l’atelier selon ses procédures, incluant les perdiems, les frais de transport et les dispositions logistiques.

À l’issue des échanges, le Conseil de santé du district a adopté le PDSD 2026-2030, sous réserve de l’intégration des derniers amendements. Le Haut-commissaire a salué l’engagement des acteurs et les a invités à s’approprier le document, afin d’en faire un outil de pilotage pour l’amélioration de l’offre de soins et le renforcement de la résilience du système de santé à Tenkodogo.

Agence D’information du Burkina

SM/ata