Tenkodogo : Le BQP 2025 lancé dans la région du Nakambé

Tenkodogo, 22 juillet 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire du Boulgou, Domègbèguièrè Constantin Dabiré, a procédé ce mardi au lancement des épreuves du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), session 2025, dans la commune de Tenkodogo.

La cérémonie s’est tenue au Centre régional de formation professionnelle, retenu comme site d’examen. Deux jurys y sont installés. Quatre spécialités sont concernées : Électricité Bâtiment, Coiffure Designer, Mécanique Auto et Styliste Modéliste. Le centre compte 169 candidats inscrits.

Le Haut-Commissaire a salué l’organisation réussi de l’examen par la direction régionale en charge de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle. Il a exprimé sa reconnaissance aux équipes techniques et examinateurs présents, et a encouragé les candidats à la concentration pour la suite du processus.

Le directeur régional, Nachor Sorgho, a précisé que les spécialités proposées répondent aux demandes enregistrées dans plusieurs domaines, notamment l’artisanat, le bâtiment, les soins capillaires et la mécanique.

Le BQP est une étape qui permet l’accès à des compétences pratiques pour une insertion dans le monde du travail. Les acteurs espèrent que les résultats à venir offriront des ouvertures à l’ensemble des participants.

La session 2025 du BQP est la première organisée dans la région du Nakambé. Elle constitue une étape dans le développement des formations de ce type dans la zone.

Agence d’Information du Burkina

