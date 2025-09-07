Tenkodogo : L’ARRAS offre trois tonnes de ciment à Faso Mebo

Tenkodogo, 7 septembre 2025 (AIB) – L’Amicale des Résidents, Ressortissants et Amis du Secteur 2 de Tenkodogo (ARRAS) a clôturé dimanche les 72 heures de ses activités par un important don à la brigade Faso Mebo sise au secteur 6, après avoir organisé une opération de reboisement et un cross populaire.

L’ARRAS a remis officiellement trois tonnes de ciment, trois sacs de seakalits et une benne de granit concassée, pour une valeur estimée à environ 450 000 F CFA. Ce geste vise à soutenir l’initiative présidentielle Faso Mebo, encourager la participation citoyenne et accompagner la construction d’infrastructures utiles aux habitants de Tenkodogo.

Au-delà de la remise de matériel, les membres de l’amicale se sont mobilisés physiquement sur le terrain, en participant aux travaux, démontrant ainsi leur attachement à la solidarité et au développement de leur quartier.

La veille, l’ARRAS avait organisé une opération de reboisement dénommée « Une famille, un arbre », traduisant son engagement pour l’environnement et la lutte contre la dégradation du couvert végétal. Un cross populaire a également réuni les habitants autour du sport, de la fraternité et du bien-être.

Ces activités marquent la deuxième édition des « 72 heures des ressortissants et amis du secteur 2 », un rendez-vous annuel de l’amicale visant à renforcer la cohésion entre les jeunes du secteur.

Le président de l’ARRAS, Amadou Koudougou, a rappelé que l’amicale est une jeune structure qui entend répondre à l’appel du président du Faso invitant tous les Burkinabè à contribuer à l’embellissement des villes et au développement du pays. « Notre apport ne se limite pas aux matériaux ; nous avons aussi voulu mettre la main à la pâte pour montrer que chacun, à son niveau, peut participer à bâtir la nation », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur l’esprit de solidarité et de responsabilité citoyenne qui anime les membres, tout en promettant que d’autres initiatives seront dévoilées dans les mois à venir.

En alliant actions écologiques, mobilisation citoyenne et soutien matériel, l’ARRAS confirme son rôle moteur dans le développement local. Les 72 heures de cette année traduisent une dynamique durable, au service de la cohésion sociale, de la solidarité et du progrès communautaire à Tenkodogo.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata