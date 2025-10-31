Tenkodogo: L’anniversaire de l’armée placé sous les signes de la cohésion et de l’engagement pour la souveraineté

Tenkodogo, 30 oct. 2025 (AIB)-Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région du Nakambé ont lancé jeudi à Tenkodogo les activités commémoratives du 65ᵉ anniversaire de l’armée burkinabè, sous le thème :

« Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire ».

Cette célébration est une occasion de rendre hommage aux devanciers tombés au champ d’honneur et de renforcer la cohésion entre les différents corps engagés dans la lutte pour la stabilité et la sécurité du pays.

Les festivités ont débuté par un cross populaire et une séance d’aérobic qui ont rassemblé les Forces armées nationales, les forces paramilitaires, la police, la gendarmerie, les Eaux et Forêts, la douane, la garde de sécurité pénitentiaire, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que des civils. Dans une ambiance fraternelle, ces différentes composantes ont affiché leur unité et leur détermination à servir la Nation avec honneur.

Le 1er novembre 2025, la prise d’armes se tiendra à Fada, dans le Goulmou, à la place d’armes de la 6ᵉ région militaire.

À la suite de ces activités sportives, les participants se sont rendus au cimetière municipal de Tenkodogo pour une opération de salubrité et un moment de recueillement à la mémoire des soldats et citoyens tombés pour la patrie.

Le Commandant du 61ᵉ Régiment d’Infanterie Commando (RIC) a rappelé que cette initiative vise à honorer la mémoire des héros nationaux :

« Nous voulons, à travers cet acte symbolique, témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui ont donné leur vie pour le Burkina Faso et renforcer la proximité entre l’armée et les populations », a-t-il déclaré.

Le Directeur régional de la Police nationale, le Commissaire François Ouédraogo, a salué la parfaite collaboration entre les différentes FDS et les populations :

« Hier, nous étions ensemble pour le cross populaire, et aujourd’hui, nous sommes venus désherber le cimetière municipal pour rendre hommage à nos devanciers. Cela illustre la cohésion et la solidarité entre toutes les composantes de la Nation », a-t-il affirmé.

Pour le Commandant du 61ᵉ RIC, la collaboration entre l’armée et les populations est un pilier essentiel de la victoire contre le terrorisme. Il a exprimé sa gratitude envers les citoyens du Nakambé pour leur soutien constant et leur confiance dans les FDS :

« Nous remercions les populations pour leur soutien indéfectible. Elles doivent savoir que nous sommes engagés, professionnels, et que nous travaillons chaque jour à corriger les insuffisances pour mieux protéger le pays », a-t-il ajouté.

La commémoration du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales à Tenkodogo a été un moment de fraternité, de recueillement et d’engagement renouvelé. Elle a mis en lumière l’esprit de sacrifice et la résilience des hommes et femmes en uniforme, déterminés à préserver la paix et la souveraineté nationale.

À travers cette célébration, les Forces armées nationales réaffirment leur ancrage dans le peuple, convaincues que c’est ensemble – civils et militaires – que le Burkina Faso triomphera des défis sécuritaires et construira un avenir de stabilité et de prospérité.

Agence d’Information du Burkina

