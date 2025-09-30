Tenkodogo : La communauté togolaise offre des matériaux de construction à Faso Mebo

Tenkodogo, 30 septembre 2025 (AIB) – L’Association des ressortissants togolais vivant à Tenkodogo a remis, mardi matin, un don de matériaux de construction à la brigade Faso Mebo. Ce geste, évalué à environ 300 000 francs CFA, s’ajoute à une mobilisation financière totale de 400 000 francs CFA, dont 100 000 francs ont été envoyés au Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE) pour être remis aux plus hautes autorités du Burkina Faso, en guise de contribution à l’effort de paix.

Au cours de la cérémonie, le représentant du Gouverneur de la région, Sami Bérenger Pooda, a salué « un geste très utile qu’il faut encourager ». Selon lui, « c’est pratiquement la cinquième fois que la communauté togolaise pose un acte de ce genre, en participant tantôt à des activités de cohésion sociale, tantôt au nettoyage des institutions, et aujourd’hui à travers cette contribution à Faso Mebo ».

M. Pooda a ajouté que « ce geste est avant tout pour vous-mêmes, car c’est votre ville qui devient plus belle ». Il a également remercié les ressortissants togolais pour leur soutien constant aux efforts de Son Excellence le Président Ibrahim Traoré, qui, a-t-il rappelé, « se bat chaque jour pour la défense et le progrès de notre pays ».

L’autorité a enfin invité la communauté à demeurer engagée dans les initiatives citoyennes : « Restons soudés, continuons de nous mobiliser. Vous êtes ici chez vous, parmi vos frères. Personne ne vous exclura, car vous êtes Africains et c’est ensemble que nous construirons l’avenir », a-t-il insisté.

De son côté, le président de l’Association des Togolais de Tenkodogo, Stéphane Agnigbagno Kodjo, a expliqué que ce geste s’inspire de l’hymne national du Togo : « Sa dernière phrase dit : Togolais, viens bâtissons la cité. Depuis que les autorités du Burkina Faso ont lancé cette initiative, nous nous sommes retrouvés pleinement dans cette dynamique et avons jugé nécessaire de mettre cette exhortation en pratique ».

Le don en nature est composé d’un camion de coupe de granite, d’une tonne de ciment et de deux bidons d’huile de moteur destinés à faciliter le démoulage. Quant à la contribution financière, elle a été présentée à Sa Majesté Naaba Guigmpolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo, avant d’être remise officiellement aux autorités administratives.

Selon M. Kodjo, ces initiatives s’inscrivent dans la continuité des actions menées par la communauté : « Nous avons récemment rendu une visite de courtoisie au Roi de Tenkodogo pour solliciter ses bénédictions et conseils. Nous avons aussi participé au nettoyage de la cour de la mairie, pris part à des activités de cohésion sociale et, il y a seulement trois jours, assisté à une prière pour la paix dans la cour royale ».

« Partout où les autorités locales initient des actions, la communauté togolaise s’efforce d’y prendre part, pour montrer que nous sommes aussi des citoyens engagés, soucieux de contribuer au bien-être commun », a-t-il conclu.

Par ces dons, symboliques mais significatifs, la communauté togolaise de Tenkodogo réaffirme son intégration pleine et entière dans la vie sociale et citoyenne. En soutenant la brigade Faso Mebo, en participant à l’effort de paix national et en accompagnant les autorités locales, elle illustre son attachement au Burkina Faso, terre d’accueil, et renforce l’esprit de fraternité africaine.

