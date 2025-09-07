Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Tenkodogo/Faso Mêbo : Une famille et ses collaborateurs offrent une tonne de ciment

Tenkodogo, 7 septembre 2025 (AIB) – Le promoteur des entreprises ESOF Décor Plus et Zougla-Koutou Distribution, Saïdou Ouédraogo, sa famille et de ses collaborateurs, ont remis dimanche à Tenkodogo, une tonne de ciment à «Faso Mêbo», l’initiative présidentielle visant l’embellissement et le désenclavement des villes.

Selon le patron des entreprises Saïdou Ouédraogo, ce geste s’inscrit dans la dynamique nationale de construction et de développement impulsée par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré,

« Nous avons pu offrir une tonne de ciment aujourd’hui, mais nous espérons que Dieu facilitera davantage les moyens pour que nous puissions revenir avec d’autres accompagnement », a-t-il déclaré.

Pour lui, il n’est pas nécessaire de disposer de grandes ressources pour contribuer au bien-être collectif. « Chacun peut, à son niveau, apporter sa contribution au développement », a-t-il souligné.

Outre la remise du ciment, la famille Ouédraogo et ses collaborateurs ont pris part activement aux travaux de confection de pavés. Ils ont prêté main forte dans le transport et le stockage des pavés, témoignant ainsi d’un engagement qui va au-delà de la simple donation.

Ce geste citoyen illustre l’esprit de solidarité et de partage que l’on retrouve de plus en plus dans la région du Nakambé, où des initiatives similaires émergent pour accompagner les actions de développement Local.

En associant contribution matérielle et participation physique, la famille Ouédraogo et ses collaborateurs donnent l’exemple d’une citoyenneté active et responsable. Leur initiative rappelle qu’au-delà des montants ou de la taille des dons, c’est la volonté d’agir pour le bien commun qui compte.

Agence d’Information du Burkina

SM/YOS