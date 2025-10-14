Tenkodogo : El Hadj Ousséni Sorgho remet 500 moules à l’initiative “Faso Mébo”

Tenkodogo, 13 octobre 2025 (AIB) – El Hadj Ousséni Sorgho a remis, lundi, 500 moules pour la fabrication de pavés à l’équipe de la brigade “Faso Mébo” de Tenkodogo. Ce geste intervient après un premier don en ciment destiné à appuyer l’initiative présidentielle “Faso Mébo”, engagée dans l’aménagement des voies urbaines.

Les moules serviront à produire des pavés de type 15 pour les travaux d’aménagement des voies d’accès dans plusieurs quartiers de Tenkodogo, notamment Yarguin et la Cité du 11 Décembre.

Lors de la remise des moules, tenue au secteur 6 de Tenkodogo, le représentant de El Hadj Sorgho a expliqué que cette contribution vise à renforcer la capacité opérationnelle de la brigade sur les divers chantiers.

« L’embellissement de nos villes passe par des gestes concrets. Ces moules permettront de produire des pavés nécessaires aux travaux en cours », a-t-il indiqué.

Le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, commandant de la brigade “Faso Mébo”, a exprimé sa reconnaissance pour ce nouvel appui, qu’il a qualifié de continuité dans l’accompagnement de l’initiative par El Hadj Sorgho.

Le représentant d’El Hadj Boukaré Yamneda a précisé que le coût du don est estimé à 600 000 francs CFA. Il a souligné que cette action s’inscrit dans une démarche de soutien durable aux activités de terrain :

> « Ce deuxième don vise à répondre aux besoins identifiés et à accompagner les travaux jusqu’à leur aboutissement. Nous voulons montrer qu’il est possible d’agir avec nos propres moyens », a-t-il déclaré.

L’initiative “Faso Mébo”, qui signifie en langue mooré « Construire mon pays », repose sur la participation citoyenne et la mobilisation communautaire autour du développement local.

Grâce à cette dotation, la brigade “Faso Mébo” de Tenkodogo pourra poursuivre les activités de pavage sur de nouvelles zones jugées prioritaires.

À travers ce geste, El Hadj Ousséni Sorgho confirme son engagement à soutenir les efforts collectifs pour l’amélioration du cadre de vie et de la mobilité urbaine.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata