Tenkodogo : El Hadj Daouda Diao et sa famille font don de 10 tonnes de ciment à la brigade Faso Mébo

Tenkodogo, 17 octobre 2025 (AIB) – Le doyen des opérateurs économiques et personne Ressources des forces vives de Tenkodogo, El Hadj Daouda Diao et sa famille à Bangrin ont offert, ce vendredi, dix tonnes de ciment à la brigade Faso Mébo de Tenkodogo, pour soutenir les travaux d’aménagement en cours.

Par ce geste, El Hadj Daouda Diao entend traduire en acte concret sa solidarité à l’initiative présidentielle Faso Mébo, qui mobilise les citoyens autour de l’embellissement et du développement communautaire.

En procédant à la remise symbolique du don, le donateur a indiqué avoir été inspiré par le dévouement des citoyens qui, malgré leurs conditions de vie modestes, s’investissent pour la réussite du projet.

« J’ai vu des gens qui vivent difficilement venir faire des dons à Faso Mébo. Beaucoup de pays applaudissent notre vision. Cela prouve que chaque Burkinabè, où qu’il soit, doit apporter sa contribution, soit matériellement, soit physiquement », a déclaré El Hadj Daouda Diao.

Il a ajouté que cette première contribution de dix tonnes de ciment n’est qu’un début, promettant de revenir jusqu’à la fin des travaux.

« Je suis venu au nom de toute la famille Diao de Bangrin faire ce don, en attendant de revenir jusqu’à ce qu’on dise que les travaux sont terminés », a-t-il précisé, sous les applaudissements des membres de la brigade et des riverains.

Le commandant de la brigade Faso Mébo sise au secteur 6 de Tenkodogo, au nom de ses collaborateurs, a exprimé toute sa reconnaissance à la famille Diao pour ce geste de haute portée. Il a assuré que le ciment servira exclusivement aux activités d’aménagement prévues dans le cadre de l’opération.

Pour lui, cette contribution vient renforcer la motivation des bénévoles et consolider la cohésion autour du projet présidentiel, qui prône un Burkina Faso propre, beau et prospère.

Des remerciements ont également été adressés à tous les opérateurs économiques de la région du Nakambé qui, à l’image d’El Hadj Diao, joignent l’acte à la parole pour soutenir la transformation du cadre de vie urbain.

En somme, le don de la famille Diao s’inscrit dans une dynamique de participation citoyenne active, illustrant la responsabilité partagée dans la construction d’un Burkina nouveau. L’appel du bienfaiteur résonne comme une invitation à tous les fils et filles du pays à s’impliquer davantage pour que, demain, chaque commune du Burkina reflète l’esprit de solidarité et de progrès prôné par Faso Mébo.

