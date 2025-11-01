Tenkodogo / Clôture du SARA 2025 : L’artisanat burkinabè, moteur de cohésion sociale et de souveraineté nationale

Tenkodogo, 31 oct. 2025 (AIB) – La cinquième édition du Salon régional de l’artisanat du Nakambé (SARA) a refermé ses portes le vendredi soir à Tenkodogo, sous le signe de la cohésion sociale, de l’innovation et de la souveraineté nationale. La cérémonie de clôture, présidée par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, représentant le Premier ministre, a été marquée par la remise de 14 prix aux meilleurs artisans de l’édition.

Durant huit jours, le SARA 2025 a rassemblé plus de 750 artisans venus des 17 régions du Burkina Faso et de huit pays étrangers autour du thème : « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ? »

Dans son discours de clôture lu par le ministre Serge Pooda, le Premier ministre a salué « la résilience, le professionnalisme et l’ingéniosité » des artisans burkinabè, tout en soulignant que l’artisanat demeure « un facteur de cohésion sociale, d’emploi et de développement économique ».

Parmi les innovations majeures de cette 5e édition figurent la délivrance de 500 cartes nationales d’identité à des personnes vulnérables, la remise de 116 cartes professionnelles à des artisans, ainsi que la mise en tourisme des potentialités artisanales de la région du Nakambé.

Les meilleurs artisans ont été récompensés à travers plusieurs distinctions, dont le prestigieux Prix de la souveraineté nationale “Thomas Sankara”, attribué à un créateur de fauteuils présidentiels en cuir 100 % burkinabè, symbole de fierté et de savoir-faire local.

Le Prix du FBDES pour l’innovation est revenu à un artisan ayant valorisé les matières locales, tandis que le Prix du PNUD a honoré ceux œuvrant pour la cohésion sociale à travers leurs activités.

Le ministère du Commerce a également décerné trois prix d’excellence d’une valeur totale de 3 600 000 F CFA dans les domaines de l’agroalimentaire, du textile et du cuir, offrant aux lauréats des stands climatisés pour la prochaine édition du SIAO.

Avec plus de 2 500 visiteurs par jour, 320 stands occupés et plus de 40 artistes mobilisés, le SARA 2025 a confirmé son statut de vitrine majeure de la créativité burkinabè. Le président du Comité d’organisation le Colonel Aboudou Karim Lamizana gouverneur de la région du Nakambé, dans son allocution, a salué « l’engagement collectif et la détermination des artisans à hisser l’artisanat au rang de pilier de la souveraineté nationale ».

La cérémonie s’est achevée par la remise du flambeau à la région du Bankui, qui accueillera la 6e édition à Dédougou en 2027 sous le thème : « Artisanat burkinabè et transition digitale : quelles opportunités pour renforcer la souveraineté nationale ? »

la 5e édition du SARA aura été plus qu’une simple exposition : un symbole de résilience, d’unité et d’espoir pour un Burkina Faso qui, à travers le travail de ses artisans, continue d’inventer son avenir.

Agence D’information du Burkina

