Tenkodogo : À 55 ans, Anatole Gouba continue de porter haut la flamme du marathon (Portrait)

Tenkodogo, 30 nov. 2025 (AIB)-Classé 29ᵉ au Marathon de la paix Tenkodogo-Koupéla, Anatole Gouba, 55 ans, ancien recordman national du marathon, demeure une figure emblématique de l’athlétisme burkinabè. Entre passion, discipline et résilience, l’athlète raconte un parcours forgé par l’effort, la conviction et un attachement profond à la paix.

Né dans un contexte où l’accès à l’école exigeait de longues marches, Anatole Gouba découvre la course dès son plus jeune âge.

« Mon école était à 8 km du village. Chaque jour, je faisais 16 km sans le savoir », confie-t-il.

Ces allers-retours, associés aux jeux de cour et aux travaux quotidiens, installent chez le jeune Anatole une endurance naturelle qui deviendra son socle sportif.

Arrivé au lycée, il se distingue déjà comme coureur, bien que non encadré. L’aventure sportive s’intensifie lorsqu’il s’envole pour l’Europe où, dit-il, il découvre « le vrai milieu de l’athlétisme, structuré et discipliné ». C’est là qu’il comprend qu’il peut devenir un véritable athlète.

Inscrit au club de Cologne en 1995, Gouba s’entraîne aux côtés d’athlètes aguerris.

« J’ai vu que je pouvais battre les records du Burkina », explique-t-il.

Déterminé, il se lance dans l’épreuve reine de l’endurance : le marathon.

En novembre 1997, il entre dans l’histoire à Francfort en bouclant l’épreuve en 2h37, un temps qui restera longtemps la référence nationale. « Je voulais rentrer chez moi avec quelque chose », dit-il fièrement.

Pour Anatole Gouba, le marathon est une école de vie.

« Le marathon n’a pas de retraite, on accepte tout le monde : les jeunes, les vieux, les valides, les non-voyants… L’essentiel est d’arriver au bout », explique-t-il.

À 55 ans, il continue de courir, motivé par une hygiène de vie rigoureuse et la conviction que l’effort protège l’organisme contre les maladies chroniques.

« Un marathonien qui arrête brusquement est plus exposé que quelqu’un qui n’a jamais couru », assure-t-il.

Préparer un marathon exige des sacrifices : alimentation contrôlée, compléments nutritionnels, longues heures de course, adaptation au climat sahélien.

« Un marathonien n’a pas d’amis, ni télévision. Chaque minute libre doit servir à ajouter quelques kilomètres », résume-t-il.

Il reconnaît aussi le rôle déterminant de sa famille.

« Si ton mari est sorcier, il faut être magicienne. Heureusement, ma femme m’a accepté tel que je suis et elle aime le sport », plaisante-t-il.

Anatole Gouba revendique un attachement profond à la paix, thème du marathon Tenkodogo–Koupéla. Il rappelle qu’il est l’un des pionniers ayant organisé un ultra-marathon sur le sol burkinabè, notamment depuis la cour royale de Feu Naaba Saaga jusqu’à Ouahigouya.

Pour lui, courir aujourd’hui est un acte symbolique.

« Hier, je traversais le Burkina à pied sans crainte. Aujourd’hui, même marcher devient un défi. Si je cours, c’est pour encourager la jeunesse et rappeler la valeur de la paix », déclare-t-il, un petit drapeau à la main.

La critique, dit-il, a souvent été plus douloureuse que les blessures physiques.

« Dans chaque domaine, il y a des coups. Ce sont les critiques qui nous fatiguaient, pas les douleurs », explique-t-il.

Sa force : accepter les difficultés, garder son calme et savoir que « ailleurs, ce n’est pas plus facile ».

À 55 ans, Anatole Gouba continue de surprendre.

Outre sa vigueur sportive, il vient d’obtenir une licence en langue anglaise et s’apprête à entamer un master.

« C’est le moment le plus marquant de ma carrière : la santé, la vigueur et la capacité à apprendre encore. Le meilleur reste à venir », assure-t-il.

De ses débuts dans les villages aux pistes européennes, Anatole Gouba incarne la persévérance et le dépassement de soi.

Son parcours, marqué par l’effort et la passion, fait de lui un ambassadeur naturel de la paix et un repère pour les jeunes athlètes.

À Tenkodogo comme ailleurs, il rappelle que le marathon, tout comme la vie, se gagne au courage, à la patience et à la constance.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata