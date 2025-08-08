Tenkodogo : 682 jeunes soldats officiellement engagés dans les rangs de l’armée

Tenkodogo, 8 août 2025 (AIB)-La place d’armes du 61ᵉ Régiment d’Infanterie Commando (RIC) de Tenkodogo a servi de cadre, vendredi, à la cérémonie officielle de fin de formation de la 3ᵉ vague de jeunes soldats engagés de la promotion 2024. L’activité a été marquée par la remise des épaulettes, la présentation au drapeau national et les interventions d’autorités civiles et militaires.

La cérémonie de fin de formation des jeunes soldats a mobilisé les autorités régionales, les responsables militaires, les leaders coutumiers et religieux, ainsi que les familles des recrues. Malgré une pluie légère tombée au début de l’activité, le programme s’est déroulé conformément à l’ordre prévu.

Au total, 682 jeunes soldats ont été présentés au drapeau national, acte symbolique marquant leur intégration officielle dans les Forces armées nationales. Selon le chef de bataillon Aboubacar Dadjian, commandant de la 6ᵉ région militaire, la cérémonie de présentation au drapeau est une tradition dans les rangs de l’armée burkinabè.

Elle marque la fin d’un cycle de formation de base, mais aussi le début d’un engagement formel au service de la Nation. « La formation a été axée sur le développement des aptitudes physiques, l’acquisition de connaissances techniques et morales, afin de préparer les recrues aux exigences du terrain », a indiqué le commandant Dadjian.

Il a souligné que les recrues ont fait preuve de discipline et d’endurance durant toute la période de formation. Il a également rappelé que leur mission sera désormais de servir avec loyauté et responsabilité, dans un contexte sécuritaire exigeant.

Représentant l’autorité gouvernementale, le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation de la jeunesse autour de la défense nationale. Il a salué la discipline des recrues et leur volonté d’accompagner les efforts de sécurisation du territoire.

« Vous êtes désormais le sang neuf injecté dans les veines de nos forces de défense et de sécurité. Votre engagement est un signal fort envoyé à l’ensemble des Burkinabè », a déclaré le gouverneur Lamizana.

Il a rappelé que plusieurs de ces recrues avaient déjà servi en tant que Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans leurs localités respectives. Ce parcours, selon lui, témoigne d’une conscience nationale croissante et d’une détermination à défendre les intérêts du pays.

Le gouverneur a invité les responsables coutumiers et religieux à accompagner cette jeunesse à travers des prières et bénédictions, afin que leur engagement se fasse dans la sérénité.

Au cours de la cérémonie, les participants ont assisté à des démonstrations de combat, des simulations d’attaque, des défilés militaires et à la remise des épaulettes aux nouvelles recrues. Les familles, les anciens combattants et les corps constitués ont suivi avec attention le déroulement de l’événement.

Cette sortie de promotion intervient dans un contexte où les Forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure intensifient leurs opérations de reconquête du territoire face aux groupes armés non étatiques. Le recrutement massif de jeunes volontaires vise à renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain.

D’après les autorités militaires, l’intégration successive de nouvelles recrues constitue un levier pour améliorer la couverture sécuritaire, réduire la pression sur les unités existantes et soutenir les efforts de stabilisation en cours dans plusieurs régions du pays.

La cérémonie du 61ᵉ RIC de Tenkodogo illustre ainsi la dynamique de montée en puissance de l’armée burkinabè, à travers un recrutement progressif, une formation de base renforcée et une préparation morale des soldats à leur future mission.

En somme, cette cérémonie consacre l’entrée de 682 jeunes soldats dans les rangs de l’armée burkinabè. Dans un contexte sécuritaire encore fragile, leur engagement représente un appui de taille pour les forces de défense et de sécurité. L’État et les communautés continuent de miser sur la jeunesse comme acteur clé du retour à la paix, de la restauration de l’autorité de l’État et de la préservation de la souveraineté nationale.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata