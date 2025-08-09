Tenkodogo : 150 femmes sensibilisées et dépistées lors des Journées d’excellence couplées à la nuit de santé communautaire

Tenkodogo, 9 août 2025 (AIB)-Les Journées d’excellence, couplées à la nuit de santé communautaire organisées le 8 août 2025 à Goumissi, ont permis de sensibiliser 150 femmes sur la santé reproductive et de procéder au dépistage de plusieurs affections féminines.

Selon le rapport de l’activité, 98 femmes ont été dépistées au cours de la journée, dont trois cas positifs ayant bénéficié d’une prise en charge immédiate. Par ailleurs, 14 cas de cervicite ont été traités sur place et 34 échographies mammaires ont été réalisées, permettant un diagnostic précoce d’éventuelles anomalies.

Cette initiative, axée sur la protection et la promotion de la santé des femmes, a été rendue possible grâce à l’implication conjointe de l’Église protestante, du district sanitaire de Tenkodogo et du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) urbain 1. Les équipes médicales et paramédicales mobilisées ont assuré les séances d’information, les consultations, les traitements et les conseils pratiques pour un suivi régulier.

Les organisateurs ont rappelé que le dépistage précoce reste l’un des moyens les plus efficaces pour sauver des vies, notamment dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus et les affections mammaires. Ils ont invité les femmes à effectuer régulièrement des contrôles de santé et à se rapprocher des formations sanitaires en cas de symptômes suspects.

Les Journées d’excellence, couplées à la nuit de santé communautaire, s’inscrivent dans une dynamique de mobilisation communautaire en faveur d’une meilleure prise en charge sanitaire, tout en valorisant l’engagement des acteurs locaux.

Les responsables ont indiqué que d’autres localités de la région bénéficieront, dans les prochains mois, d’activités similaires afin d’élargir l’accès au dépistage et aux soins de qualité pour les femmes.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata