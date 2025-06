Burkina-Est-Tapoa-Education-Promotion-Filles

Tapoa : un projet de résilience au secours de 50 filles PDI scolarisées

Diapaga, 26 juin 2025 (AIB)-L’ association Unis pour agir (UPA), en tandem avec l’ONG la Brique, a procédé jeudi à Diapaga, à une cérémonie de remise de 50 vélos et de trois tonnes de maïs à des filles déplacées internes scolarisées de la province de la Tapoa, a constaté l’AIB.

Renforcer, la résilience des écoles, des familles et des communautés éducatives, autour de 40 établissements scolaires, issus des 8 communes de la province, en raison des crises sécuritaires, telle est la vision de l’association UPA. Après une cérémonie de remise de kits scolaires, l’UPA a rebeloté ce jeudi avec la remise de 50 vélos et 2 tonnes de maïs.

Le 1er vice-président tout comme le DPENA ont indiqué que ce projet vient à point nommé, car il va permettre à plusieurs enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions acceptables. << Un projet, qui vise la résilience des communautés est vraiment important pour nous », a souligné le DPENA de la Tapoa Pascal Thiombiano.

« Un projet selon le coordinateur de l’ONG la Brique Alexis Dembélé est initié pour répondre à deux enjeux majeurs que traverse le Burkina Faso à savoir les crises sécuritaires et alimentaires ».

Les bénéficiaires n’ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux partenaires Soali Ouali représentant le préfet, s’est réjoui de l’arrivée du projet dans la commune, un projet qui selon lui, suscite déjà l’engouement au sein des populations. <<C’est une bonne action que nous apprécions tous », a-t-il relevé.

Pour le coordinateur de l’ONG la Brique, le projet s’est inspiré des sillons déjà tracés par le ministère de l’éducation notamment la stratégie nationale d’éducation en situation d’urgence. Il se donne pour objectif d’aider les enfants en situation de vulnérabilité et ceux qui ont décroché à la suite des crises, à retrouver le chemin de l’école. Le projet se propose également d’accompagner le système de résilience des écoles, des familles et des communautés afin de leur permettre de se relever à la fin d’une crise donnée.

« Vous devez utiliser ces vélos à bon escient afin de permettre au donateur de faire bénéficier d’autres élèves dans votre situation », a conclu le DEPENA.

La cérémonie s’est déroulée en présence du 1er vice-président de la délégation spéciale de Diapaga Soari Ouali, de son homologue de Tansarga Ibrahim Kapioko, du directeur provincial de l’éducation de la Tapoa Pascal Thiombiano, des bénéficiaires et leurs parents et des représentants du projet .On notait également la présence du représentant du directeur provincial de l’action humanitaire Clément Yonli.

Agence d’information du Burkina

lkb/as/ata