Burkina – Est – Tapoa -Éducation – Finale -Coupe -OSCEP –

Tapoa : Un dernier match de foot pour clôturer les activités de l ‘ OSCEP à Diapaga

Diapaga, 28 juin 2025 (AIB) – La circonscription d ‘ éducation de base de Diapaga (C E B) a clôturé samedi, les activités de l ‘ Organisation du sport et de la culture de sa circonscription (OSCEP), par la finale de la coupe du Chef de la circonscription.

L ‘ école centre A de Diapaga, a connu une ambiance particulière en cet après midi du 28 juin 2025. Et pour cause, la finale de la 2e édition de la coupe du Chef de la circonscription, d ‘ éducation de base de Diapaga.

Débutée le 19 mars 2025, cette compétition a connu son épilogue ce samedi 28 juin sur le terrain de l ‘ école centre A.

Cette finale a opposé les deux meilleures équipes sur les 12 en lice depuis le début du tournoi. L ‘ école C croisait les crampons avec son adversaire du jour de l ‘ école G.

Dès l ‘entame, l ‘ équipe de l ‘ école D grâce à des individualités se montre menaçante. Mais. C ‘ est d ‘ ailleurs l ‘ équipe de l ‘ école D qui ouvre le score, à la 50e minutes de jeu, suite à une erreur, d ‘ appréciation du portier de l ‘ équipe G. Elle doublera la mise à la 55e minutes grâce au doublé de Paul Lompo. L’’ école G manque deux occasions nettes de buts et ne parviendra pas à scorer jusqu’au coup de sifflet final.

Pour son sacre, l ‘ école D a reçu un jeu de maillots, le trophée deux ballons et la somme de 15 000 FCFA. La finaliste malheureuse, l ‘ école G se console avec un jeu de maillots, un ballon et la somme de 10000 FCFA.

Pour le promoteur, Diassibo François D ‘Assise Gnoula, le grand vainqueur reste la jeunesse scolaire de Diapaga, dans son ensemble.

Au public sorti nombreux, il l’a invité à rester toujours solidaire surtout en cette période difficile de crise sécuritaire que vit la province.

Le Parrain de la finale, le Commandant du 27e Brigade d’intervention rapide de Diapaga (BIR), a traduit sa joie, pour l ‘ honneur qui lui est fait de parrainer l ‘ activité.

« La Jeunesse c est l ‘ avenir et nous ne pouvons pas refuser de l’accompagner et par Ricochet honorer toute la C E B de Diapaga », a- t- Il laisser entendre.

La mis temps a été mise à profit pour distribuer les prix spéciaux et ce ayant sanctionné les activités culturelles.

Agence d ‘ information du Burkina

l b k/ BBP