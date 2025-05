Burkina-Est-Tapoa-M30-Soutien-Prisonniers

Tapoa : le M30 du secteur 5 de Diapaga solidaire des détenus de la MACD

Diapaga, 1er mai 2025 (AIB)-les membres du mouvement du 30 septembre (M30) du secteur 5 de Diapaga ont mis à profit le 1er mai, journée internationale du travail, pour approvisionner les pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Diapaga (MACD), en eau potable.

La maison d’arrêt et de correction de Diapaga, fait face à de nombreuses difficultés, liées entre autres au manque d’eau et de nourriture. La suspension d’électricité depuis le mois de novembre a entraîné l’arrêt de la maraicher-culture, du moulin, et même de l’élevage qui y étaient pratiqués.

C’est fort de ce constat que les hommes et femmes du M30 du secteur 5 ont décidé de faire parler leur cœur.

Selon Kamparlemba Couldiati, président du comité du secteur « le geste vise non seulement à redonner le sourire aux détenus qui traversent une période difficile, mais aussi à saluer et magnifier la résilience des gardes de sécurité pénitentiaires de Diapaga qui font beaucoup avec le peu qu’ils ont ».

Le directeur de la maison d’arrêt et de correction de Diapaga a loué cette Initiative du M30, qui selon lui permet d’humaniser les prisons, et de renforcer l’esprit de partage et de solidarité au niveau des détenus. Il a invité les bonnes volontés à emboiter le pas du M30 afin que la population ait un autre regard sur la prison.

Le représentant des détenus D. Couldiati, a également salué les promoteurs de l’activité qui leur a redonné le sourire.

Il faut rappeler que l’activité entre dans le cadre de la semaine de citoyenneté du M30 marquée par plusieurs activités dont l’assainissement du centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diapaga et celui des lieux de culte, de la ville de Diapaga. Les membres du M30 ont également en perspective l’organisation du forum des communautés pour un mieux vivre ensemble et la promotion de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

lkb/ata/as