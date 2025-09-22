Tapoa : Le directeur régional de l’Action humanitaire effectue une visite de terrain à Diapaga

Diapaga, 20 septembre 2025 (AIB)-Le directeur régional de l’Action humanitaire de l’Est Lassane Ouédraogo et son équipe ont effectué, du 8 au 17 septembre, un tournée à Diapaga, dans la Tapoa, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des activités sur le terrain, ainsi que pour une meilleure coordination.

Le Burkina fait face, depuis une dizaine d’années, à un défi sécuritaire qui impacte négativement les populations.

C’est donc pour toucher du doigt les réalités vécues par les communautés, leur apporter les encouragements des plus hautes autorités et trouver des réponses idoines à leurs difficultés que Lassane Ouédraogo a foulé le sol de Diapaga.

Au cours de cette visite, l’équipe de la direction régionale de l’Action humanitaire a rencontré successivement les autorités administratives, coutumières et religieuses, les personnes déplacées internes (PDI), ainsi que des responsables d’ONG et d’associations.

Elle a également visité plusieurs sites abritant des PDI. Partout où elle est passée, les échanges ont porté sur la situation alimentaire, la prise en charge des déplacés internes et les défis liés à leur relèvement.

À la question sur le sens de ce déplacement, le directeur régional a répondu : « Cette tournée me permet d’être en contact avec les réalités des communautés de Diapaga, dans la Tapoa. Si l’on veut assurer un relèvement, l’engagement des communautés n’est pas une option, mais un impératif. Les communautés qui font face à une crise ont besoin de vraies informations et les intervenants humanitaires doivent les écouter et agir selon leurs avis. Si les communautés ne sont pas informées ou n’ont pas leur mot à dire, cela peut créer des conflits et empêcher les humanitaires de les aider efficacement. L’engagement communautaire doit être prioritaire. »

M. Ouédraogo a ajouté : « Nous avons trouvé sur le terrain des hommes et des femmes qui ne sont pas là seulement pour tendre la main et rester dans l’assistanat. Ils ont exprimé leur besoin de terres, de matériels et d’intrants pour produire. Cette vision s’inscrit en droite ligne des aspirations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. »

Durant son séjour, le directeur et sa suite ont visité plusieurs réalisations de sa direction provinciale, inauguré un forage offert gracieusement à la Direction provinciale de la Tapoa par l’ONG La Brique, et partagé un repas communautaire avec 200 enfants PDI.

Il s’est également longuement entretenu avec les associations locales sur la situation alimentaire et économique des PDI, la scolarisation de leurs enfants, ainsi que la gestion des stocks du CONASUR (Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation). La situation des fonctionnaires résilients de la Tapoa n’a pas été occultée.

Cette visite a été fortement appréciée par les populations, qui y ont vu un signal fort d’encouragement et d’espoir. Elles ont souhaité que d’autres directeurs régionaux suivent l’exemple de celui de l’Action humanitaire, dont la présence à Diapaga a apporté un véritable baume au cœur des habitants.

Agence d’Information du Burkina

