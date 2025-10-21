Burkina-TAPOA-UPA-Don-Forages

Tapoa : L’Association Unir pour Agir offre trois forages aux PDI de Diapaga

Diapaga, 18 oct. 2025 (AIB) – L’Association Unir pour Agir (UPA) a remis trois forages aux PDI des secteurs 1, 5 et 4 de la ville. La cérémonie de coupure de ruban et de remise symbolique s’est déroulée samedi 18 octobre 2025 à Diapaga.

Trois forages équipés de fontaines et d’abreuvoirs, d’un montant de 18 000 000 de francs CFA, ont été offerts par l’Association Unir pour Agir (UPA) pour promouvoir le développement durable et améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Selon les responsables de l’association, ces forages s’inscrivent dans le cadre des efforts en cours pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones touchées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. L’ONG La Brique, en tandem avec l’Association Unir pour Agir (UPA), met en œuvre depuis 2024 un projet multisectoriel eau, assainissement et hygiène dans la commune de Diapaga.

Plusieurs activités ont déjà été réalisées, dont la construction de 480 latrines, la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que la réhabilitation et la construction de forages pour améliorer l’accès à l’eau dans ces zones.

Avec ces trois forages, les PDI et les communautés hôtes bénéficient ainsi d’un accès à l’eau potable, ce qui réduit du coup les distances parcourues et leur permet de se concentrer sur d’autres activités économiques.

Dans son intervention, le représentant du préfet, Soali Ouali, a souligné l’importance de la collaboration entre les différents acteurs pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Les bénéficiaires, par la voix de leur représentant Coulidiati Ounténi, ont exprimé leur gratitude à l’UPA pour cette initiative qui améliore leur quotidien et leur donne espoir pour un avenir meilleur.

Il faut noter que ce geste de l’UPA intervient trois mois après la remise de 50 vélos à des filles déplacées internes en situation de vulnérabilité, pour faciliter leur mobilité entre leur lieu d’habitation et l’école.

Agence d’Information du Burkina

